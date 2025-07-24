啟德體育園︱香港足球盛會2025：利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺強隊訪港，美食嘉年華+官方周邊+酒吧88折優惠

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今個暑假絕對是香港足球界盛事！啟德體育園即將迎來「香港足球盛會 2025」，四大世界級足球豪門：利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺將在啟德主場館上演兩場精彩賽事。各位球迷計劃好行程未？足球狂熱嘉年華有利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺官方周邊快閃店、主題打卡位及互動區，啟德零售館消費額滿可獲$30餐飲券，而新開幕運動酒吧 THE CHAMPION消費88折優惠，食買玩都有著數！

7月26日渣打盃將由利物浦對陣AC米蘭；而在7月31日，北倫敦打吡將首次在英國以外舉行，阿仙奴將挑戰熱刺的「健絡通盃」。此外，「足球盛會」期間，更有足球公開訓練環節，讓球迷能夠近距離觀賞球隊的備戰過程。星光熠熠的陣容勢必掀起全城狂熱！

比賽日程

• 2025年7月26日（星期六）晚上7時半 渣打盃 – 利物浦 vs AC米蘭

• 2025年7月31日（星期四）晚上7時半 健絡通盃 – 阿仙奴 vs 熱刺

專屬球迷體驗與公開訓練環節

• 2025年7月24日（星期四）下午5時 利物浦

• 2025年7月25日（星期五）晚上7時半 AC米蘭（香港大球場）

• 2025年7月29日（星期二）下午6時 熱刺

• 2025年7月30日（星期三）下午6時 阿仙奴

球迷記得活動日開賽前兩小時入場，並預留足夠時間進行驗票及安檢，以免因等待時間而影響觀賽體驗。請遵守場地規則，注意攜帶物品的限制，包括攝影器材、平板電腦、任何尺寸的發光支持牌及應援物、長傘。特別留意，因保安需要今次球賽安排與過去演唱會的安排不同，任何容量的水瓶及容器（不論附帶瓶蓋與否）均不得帶入場內。

啟德零售館成為球迷朝聖地，賽事各位球迷可到商場食肆先行醫肚或賽後宵夜，數十家餐廳將延長營業時間。7月18至31日期間，持當日指定活動門票的參加者，於指定商戶消費滿HK$900可獲HK$30餐飲券。

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