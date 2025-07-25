香港航空增設2條新航線：9月8日起直航麗江、12月12日起直航墨爾本

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繼6、7月啟航的悉尼及西安新航線之後，香港航空剛剛宣布將會於下半年增加2個新航點，分別是9月8日首航的麗江，以及12月12日的墨爾本，兩個地方都是剛好踏入旅遊旺季，前者更會成為香港直飛麗江的直航航班，去麗江古城及玉龍雪山玩就更方便！

位於雲南省的麗江，是一座擁有800多年歷史的古城，於1997年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。除了有豐富的歷史文化和建築物外，亦有壯麗的自然景觀，當中的玉龍雪山，更是遊客必到景點。由9月8日開始，香港航空將會於逢星期一、三、五開設從香港出發直飛麗江的航班，起飛時候為晚上7時50分，抵達時間為晚上10時45分。回程是逢星期二、四、六出發，起飛時候為上午9時05分，抵達時間為上午11時55分。來回機票$2,258起，票價已包括1件23kg寄艙行李、稅項及附加費。



玉龍雪山是所有去麗江玩的遊客必到的景點。（圖片來源：Unsplash）

香港航空於6月開設澳洲悉尼航線，做優惠的時候，票價只需3千幾蚊，所以極受留學生及探親客歡迎。新航線將於12月12日啟航，逢星期一、三、五從香港出發直飛墨爾本，不過官網暫時仍未可以訂機票，所以未知航班的時間及票價，但估計應該跟悉尼差不多吧。



墨爾本是港人熱門的航線之一，留學生未必可以揀時間，但探親的話，不妨等有優惠時才購票。（圖片來源：Unsplash）

香港航空

網址：https://www.hongkongairlines.com/







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