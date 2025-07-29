海港城夏祭 慶祝Melody、Kiki & Lala 50大壽：巨型夾公仔機、攤位遊戲贏獎品、超多打卡位、Pop-up Store買限定精品

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繼上年幫Hello Kitty慶祝50大壽之後，海港城今年再為Sanrio角色舉行盛大的生日派對，這次的主角共有3位──My Melody及Little Twins Stars的Kiki & Lala！由今日（7月29日）起至9月7日，3位人氣角色將會齊集海港城，以日本傳統「夏祭」為主題，有攤位遊戲、巨型夾公仔機、期間限定店、主題美食等等，當然有很多很多打卡位，fans絕對不能錯過！



3位主角昨天齊齊出席了開幕活動！（攝影：Katty）

第一站「夏日花火大會」

玩屋台遊戲贏獎品 挑戰巨型夾公仔機

活動的亮點，是海運大廈露天廣場的「夏日花火大會」，除了有超矚目、高達7米的日本傳統祭典舞台，Melody、Kiki & Lala更會以可愛的浴衣造型亮相，還有夏祭中不可缺少的主題屋台，屋頂更有由LED燈光打造成的花火效果，無論日與夜，都很適合打卡！



巨型的7米高日本傳統祭典舞台，非常矚目。（攝影：Katty）



記者覺得晚上當燈籠亮起之後更漂亮，屋頂有「花火」，很有夏祭的熱鬧氣氛。（攝影：Katty）



舞台背面是化身成太鼓高手的Melody。（攝影：Katty）



每個屋台都有不同的打卡位，fans可以坐在穿上和服的Melody旁邊，於日式茶室體驗茶道！（攝影：Katty）



記者私心覺得Lala的浴衣打扮最漂亮，fans可以跟她在浪漫的粉紅色鳥居前拍照留念。（攝影：Katty）



很可愛的Kiki & Lala星形繪馬。（攝影：Katty）



Kiki的造型都很可愛，fans可以（扮）跟他齊齊挑戰敲打達摩！（攝影：Katty）

「夏祭」最好玩的地方，當然是攤位遊戲，大家可以慈善價換購遊戲卡挑戰三款日式祭典遊戲，包括拋樽、運球及撈星星，更可加購可愛度爆燈的角色「投影斜孭袋」。成功挑戰每個遊戲即可獲得角色限定小禮物，如日式紙扇、金屬襟章、頭巾及小飾物等。成功挑戰兩個遊戲，更可換領Melody及Kiki & Lala 50周年貼紙各一張及茶飲一支。每張遊戲卡亦會附送2枚夾公仔代幣，有大中細3個size的浴衣造型Melody、Kiki & Lala公仔，極具收藏價值！

遊戲卡慈善套票詳情：

套票一（$80）：包含1張遊戲卡、3張指定遊戲券及2枚夾公仔代幣

套票二（$120）：包含1張遊戲卡、3張指定遊戲券、2枚夾公仔代幣及1個投影斜孭袋



超巨型的夾公仔機，入面是最大的20吋Melody、Kiki & Lala公仔，fans會很想要吧！（攝影：Katty）



另外還有4吋及8吋公仔可以夾，難度似乎低一點點（其實都很難）。（攝影：Katty）



記者完全夾不到，唯有借這張官方的照片讓大家看清楚3款超可愛的浴衣造型Melody、Kiki & Lala公仔。



Melody這個拋樽攤位，應該是最易贏的一個。（攝影：Katty）



獎品是Melody金屬襟章一個。（攝影：Katty）



撈星星是最易玩的遊戲，最適合小朋友參與，每粒星星都有一個數字，可以撈4粒，加起來超過6就中獎！（攝影：Katty）



獎品是Kiki & Lala吊飾一個。（攝影：Katty）



最難玩是這個運球遊戲，不是直接用手拋，而是用遊戲台上的木板把球運到末端再拋。超難玩！（攝影：Katty）



難度高的遊戲，獎品當然最靚，這款Kiki & Lala頭巾非常精美！記者（當然）失敗了，所以借了model的來拍照。（攝影：Katty）



這些紙扇亦是攤位遊戲的禮物。（攝影：Katty）



就算贏不到獎品，都可以換領Melody及Kiki & Lala 50周年貼紙，如想集齊全套，只需捐款$220即可獲得！（攝影：Katty）



設計都很可愛的遊戲券。（攝影：Katty）

第二站「Kiki & Lala夢幻星雲之旅」

5米高巨型月亮 x 維港夜景

海運觀點平臺一直都是極受歡迎的維港打卡熱點，於「夏祭」期間應該更人氣，因為會有一個5米高的巨型月亮裝置，大家可以與Kiki & Lala一同坐上4米長的夢幻之船打卡留念。船上更設置了「秘密按鈕」，情侶或好友只需同時按下，即可點亮星雲，齊齊向星空許願！



海運觀點平臺將於每日10am-10pm開放，晚上亮燈後比較漂亮。（攝影：Katty）



順便跟大家分享日間的景色，昨天天氣雖然不太好，但Kiki & Lala及月亮的顏色夠sharp，拍出來的照片都不算太差。（攝影：Katty）

第三站「My Melody瑪莉田園物語」

與Melody共度夏日田園時光

海運觀點草坪（平臺的另一邊），身穿50周年限定「星花仙子」裙的My Melody與她的最好朋友小老鼠Flat和松鼠Risu一同現身採摘士多啤梨，現場還有粉色花朵和小蘑菇。



海運觀點草坪開放時間同樣為10am-10pm，但建議日間前往，晚上比較暗，而且會拍到自己的「影子」，不太好看。（攝影：Katty）



旁邊設有My Melody造型的鞦韆，最啱女生們打卡。（攝影：Katty）

第四站「My Melody・Kiki & Lala 50周年主題限定店」

入手會場限定精品

除了玩遊戲及打卡之外，fans必定要到海運大廈地下中庭的Pop-up Store掃貨，場內有款周年限定及獨家商品全球率先發售，包括「My Melody、Kiki & Lala 變裝系列」、「My Melody、Kiki & Lala和服系列」及「My Melody 仙子系列」。現場更備有數百款精品，包括多款日本直送商品！



「My Melody・Kiki & Lala 50周年主題限定店」營業時間為11am–9pm。（攝影：Katty）



記者最喜歡的會場限定和服Kiki & Lala，Lala的和服手工非常精細，fans必搶！（攝影：Katty）



Pop-up Store最人氣的和服Melody，估計很搶手，見到就要買！（攝影：Katty）



場內更見到Netflix《My Melody & Kuromi》版本的毛公仔。（攝影：Katty）

另外，海港城聯乘2間場內人氣餐廳Cupping Room及Lady Nara，分別獨家推出以My Melody及Kiki & Lala為主題的可愛限定餐飲，更會附送角色造型醬油碟。餐廳特別設計了多款可愛美食及主題佈置，讓粉絲在享受美味食物的同時盡情打卡！在活動期間，如粉絲到齊Cupping Room及Lady Nara兩間餐廳點選主題餐飲，更可額外換領「My Melody及Kiki & Lala 50周年杯墊套裝」。



Lady Nara「Kiki & Lala雙子星願下午茶」的香檸馬卡龍。（攝影：Katty）



Cupping Room推出的My Melody特色曲奇。（攝影：Katty）

My Melody・Kiki & Lala—50周年花火夏祭@海港城

活動日期：2025年7月29日至9月7日

Facebook：https://www.facebook.com/HarbourCity







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