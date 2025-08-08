九巴全新開篷巴士遊︰復古熱狗白板配色+玻璃天窗，暑假周日小童免費乘搭及快閃禮品

加入最愛專欄 收藏文章

終於好天氣，假期有咩新嘢玩？不如去搭九巴新開篷巴士！最近九巴重新包裝旅遊路線HK1，全線開篷巴士車隊換上全新配色，係大家有滿滿回憶的「熱狗」同「白板」復古配色，坐於上層吹風睇風景爽呀，你仲以揀新增的夜遊班次。適逢九巴「夏日賞童遊」活動，小童今個暑假逢周日都可以免費乘坐HK1開篷巴士，而8月10日舉辦快閃活動派發限量主題紀念品！

路線HK1將以全新「九巴遊香港」的形象示人，全線更會以開篷巴士行走，遊客可在開篷巴士上無遮擋觀賞香港獨一無二的夜景。

九巴開篷巴士旅遊路線HK1登場

唔少巴士迷對於「熱狗」巴士、「白板」巴士情有獨鍾，換上全新配色九巴全新開篷巴士，你又有冇興趣？開篷巴士車隊選用了九巴不同年代最具代表性的色彩，由八十年代初、非空調巴士時期的「熱狗」，到八、九十年代空調巴士的「白板」，及至代表低地台服務的「香檳金色」，再到現時紅色的「城市脈搏」塗裝。新車採用半開篷設計，上層更設有玻璃天窗超級開揚。你可以全於上層全新座椅吹風睇風景，以香港特色街道及地標為背景打卡，無遮擋全方位觀景！

新款開篷巴士以「熱狗」、「白板」復古配色，經典金色同九巴紅色為主。

九巴於去年推出旅遊路線HK1，以一條路線貫穿多個香港著名景點，包括西九文化區、油尖旺、黃大仙祠、九龍城等。

「九巴遊香港」路線HK1資料︰

路線 服務時間 主要途經地點 全程收費 HK1 日景班次 尖沙咀碼頭開︰

每日：10:00 – 18:00 每30分鐘一班@ 尖沙咀碼頭→西九文化區→佐敦→油麻地→旺角→太子→深水埗→黃大仙→九龍城→尖沙咀碼頭 $40 （全新） HK1 夜遊班次 尖沙咀碼頭開︰

每日︰18:30 – 22:00 每30分鐘一班@ 尖沙咀碼頭→西九文化區→佐敦→彌敦道（油麻地→旺角→尖沙咀）→尖沙咀碼頭 $40

• 在少數情況下，因車務調動、天氣狀況等因素，或調派普通巴士行走小量班次，以維持服務和照顧乘客

• 視乎乘客需求加開班次

持有九巴月票的乘客可以全程車費之二七折乘搭路線

新增開篷巴士夜遊班次

除了巴士車身有新配色upgrade，HK1路線更會新增夜遊班次，大家可在開篷巴士上觀賞入夜後維港、廟街、果欄、女人街等獨一無二、五光十色的夜景。

九巴開篷巴士路線HK1新增夜遊班次，行程包括彌敦道回來尖沙咀碼頭，感受入夜後的廟街、果欄、旺角和尖沙咀鬧市等不夜天。

不只是旅客，香港人搭一次開篷巴士遊來個本地遊應該好有feel，另一角度欣賞香港！

免費派主題紀念品

小童於「夏日賞童遊」免費乘車日期間，亦可以無限次免費乘搭「九巴遊香港」HK1的開篷巴士，與家人朋友一同感受開篷巴士獨特的乘車觀光體驗，亦可到訪沿線景點。九巴將於本周日（8月10日）的「夏日賞童遊」小童免費乘車日舉辦活動，由當日「九巴遊香港」HK1的頭班車起，於尖沙咀碼頭登車的乘客將可獲贈限量紀念品——「夏日賞童遊」主題筆記簿和紙眼鏡各乙份，送完即止。

日期︰8月10日（星期日）

時間︰上午10時開始 （紀念品數量有限，派完即止）

地點︰尖沙咀碼頭巴士總站（「九巴遊香港」HK1總站）

7月1日至8月31日一連十個周日及公眾假期舉辦小童免費乘車日，小童當日可免費乘搭九巴及龍運路線（路線K12、K14、K17及K18除外），讓全港家長趁暑假帶小童增廣見聞，好好享受親子時間。

九巴顧客服務熱線︰2745 4466

九巴及龍運網頁 www.kmb.hk







【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票