杜如風全新旅遊節目《解風東京 2》：$188食鮟鱇魚肝味噌湯底海鮮火鍋、中古名牌店買罕有Chanel星型包包（附詳細店舖及交通資料）

相隔兩年多，「日本旅遊達人」杜如風再為TVB Plus（82台）拍攝旅遊節目《解風東京》，節目由昨晚（8月6日）起逢星期三至五晚上9點半播映。新一輯《解風東京 2》杜如風帶大家再闖東京，繼續瘋狂食買玩！記者幫大家整理好第一二集的資訊，每間店舖的詳盡地址、交通都有齊，方便大家去玩！

《解風東京 2》第一集

1. 日本極具話題性海鮮「痛風鍋」

杜如風第一間介紹的，是這間位於涉谷，主打蠔及蝦的火鍋店。這裡的名物是「痛風鍋」，特色是用上香濃的味噌做湯底，亦可以選擇用辣味噌，再加入大量鮟鱇魚肝，令湯底更濃厚。配料有蠔、蝦、蟹、魷魚、野菜等，非常豐富，杜如風指很少吃到日本的火鍋湯底是如此美味的，因為平時都是野菜多，會比較清甜！最重要，每位只是3,490円（兩位起），即約$188，超級抵食！

杜如風點的是「痛風鍋」套餐，價錢6,480円（兩位起），約$350，包括前菜、時令刺身、生蠔、鹽燒蝦、痛風鍋及雜炊（即是用火鍋湯底煮粥）。拍攝時的刺身全部都係貝殼類，包括香港比較少吃到的烏貝，鮮甜爽口，另外還有「大粒生蠔」，又滑又creamy。杜如風大讚痛風鍋內的蠔配辣湯超正，可以吸收湯的味道，就算痛風都要來吃！



對於這個「痛風鍋」套餐，很喜歡食海鮮的杜如風表示很開心，香港人喜歡食海鮮，又喜歡食火鍋，再加上價錢非常合理，所以絕對值得一試。



套餐前菜全部都係貝殼類。



「痛風鍋」套餐的亮點──「大粒生蠔」。



「痛風鍋・赤」可以單點，每位3,490円（兩位起）。



痛風鍋的蟹蓋有很多蟹膏。



杜如風喜歡食蝦頭，因為喜歡食入面的膏。



吃完火鍋後，可以湯底煮粥。



火銅的名字真的叫做「痛風鍋」，經電視台介紹過後，即刻成為話題美食！



杜如風更搞爛gag，話自己「無痛風因為我叫杜如風」！



喜歡食蠔的話，可以點「牡蠣鍋」，每位3,490円（兩位起）。（圖片來源：牡蠣×海老 かいり）



另外還有「赤海老Shabu-shabu」，每位3,490円（兩位起）。（圖片來源：牡蠣×海老 かいり）

牡蠣×海老 かいり 渋谷 2号店

地址：東京都渋谷区道玄坂1-6-7 須佐ビル 2階

營業時間：5pm-11pm

交通：JR「渋谷駅」步行3分鐘

網址：https://kairi-shibuya2.owst.jp/

2. 東京市中心帶羊駝散步

可愛的羊駝人見人愛，不少遊客都想近距離見見牠們！別以為在日本要去九州或北海道的牧場才可以親親草羊駝，原來在東京市中心都可以見到，甚至拖著牠們在新宿散步！杜如風指就算駕駛開篷法拉利，都不及她在街上拖著羊駝散步「咁招積」！羊駝散步體驗30分鐘，每人只是3,500円（$189），必需預約。如果只是想在「Alpaca Fureai Land」見見羊駝，平日每位只是是1,500円（$81）。



杜如風想帶羊駝到涉谷十字路口散步，讓人人都看到，更威風！

アルパカふれあいランド（Alpaca Fureai Land）

地址：東京都新宿区岩戸町19番地 一五屋ビル102

營業時間：10am-6pm，星期一休息

收費：平日 成人1,500円、小童 700円；星期六、日及假期 成人1,700円、小童 800円

交通：都営大江戸線「牛込神楽坂駅」步行1分鐘

網址：https://alpacaland.tokyo/

3. 麵豉湯專門店 營業至清晨6時

日本每個地方都有屬於自的味噌（麵豉），這間位於六本木的專門店，就有齊全日本47個都道府縣的味噌，揀啱之後，店員會幫你即時加鰹魚粉、葱、海帶、豆腐及熱水去製作麵豉湯。



這間味噌專門店，有齊全日本47個都道府縣的味噌。



杜如風首先揀了這款來自香川縣的白味噌，味道較淡但亦較甜，最重要是有美容效果。

味噌汁専門店 みそめぼれ

地址：東京都港区六本木3-14-13 UFビル1-1F

營業時間：12nn-6am

交通：地下鐵各線「六本木駅」步行3分鐘

網址：https://miso-mebore.com/

《解風東京 2》第二集

1. 新宿中古名牌店 大量Chanel罕見包包

杜如風是這間二手名牌店的捧場客，上次拍節目時已經幫襯過，這間位於新宿的分店，於去年剛開業，樓高3層，除了有大量的十古名牌包包賣之外，室內設計都非常用心，加插了不少日本傳統建築概念，包括枯山水、茶室等，血拼的同時，都可以感受一下日本傳統文化氣息！

杜如風大讚店此店的款式比較精細，一踏入店內已經看中了一個星星型的Chanel包包，指完全未見過！另一個就是Chanel小背包，她都表示未見過！當然除了Chanel，還有其他牌子，如Hermes、LV、Dior、BV等；包包以外，還有首飾、衣服及名錶。



星星型Chanel手袋，承惠80萬円，杜如風很想買。



Chanel小背包，80萬5千円，杜如風覺得好靚，唔捨得除下來！



杜如風指G-Dragon曾經帶著這個珍珠Chanel包包上台唱歌。



2023年紫色Chanel手袋，184萬円！



店內當然都有一些比較「大路」的款式。



2F的「茶室」打卡位。

ALLU 新宿店

地址：東京都新宿区新宿3丁目1−20

營業時間：11am-9pm

交通：JR「新宿駅」步行5分鐘

網址：https://allu-official.com/jp/ja/guide_store_shinjuku/

2. 村上隆親自打造「花花」復古喫茶店

去中野Broadway不一定要買玩具，如果是「村上隆花花」的fans，還可以去歎咖啡及打卡！店內的裝修設計充滿昭和時代的氣氛，周圍都是「村上隆花花」，很適合打卡。杜如風試食了花花pancake，大讚好食，至於用京都老舖抹茶粉製作的抹茶latte，杜如風的食評是：好京都！店內的「枱」，原來是「街機」（遊戲機），用500円兌換一個「村上隆花花」代幣就可以玩一局！另外，還可以買到限定的「村上隆花花」曲奇，杜如風都讚好味，fans必入手！



由村上隆親自打造的復古喫茶店，fans朝聖必到！



店內的裝修設計充滿昭和時代的氣氛。



「花花牆」是最受歡迎的打卡位！



店內的「枱」，原來是「街機」，不只是用來看的古董，仍可以玩！



用500円兌換一個「村上隆花花」代幣就可以玩一局。



布甸上的曲奇餅，是可以買走做手信的，口味會隨季節而有所不同。

純喫茶ジンガロ

地址：東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ2F

營業時間：12nn-6pm

交通：JR「中野駅」步行6分鐘

網址：https://www.kaikaikiki.com/projects/coffeezingaro/

3. 神秘地下神社 DIY御守

杜如風表示大的神社去得太多，所以這次要介紹一間比較「過癮」的！「潮見 龍宮社」的過癮之處是位於建築物的地庫，更可以DIY御守，可以放照片入去御守內，更可以自選想祈求甚麼（如健康、戀愛等），再印在御守上。



位於地庫的「潮見 龍宮社」，是拜「龍神」的。



這裡可以DIY御守。



女生們應該會喜歡「打開心窗」的御守吧！



大家以為杜如風會放「最喜歡的」梁朝偉的照片入御守內吧？原來不是，她放了愛犬的照片入內，希望狗狗健健康康。

潮見 龍宮社

地址：東京都江東区潮見2-1-10 メゾンデラメール地下1階

營業時間：11:30am-4:30pm，星期一、二休息

交通：JR「潮見駅」步行2分鐘

網址：https://shiomi-ryugusha.jp/







