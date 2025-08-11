深圳福田2大扭蛋場：全深圳最大「扭蛋城」 1,400部扭蛋機 最平￥15 ！「Bandai官方扭蛋店 」 款式最新

加入最愛專欄 收藏文章

不少香港人都喜歡假人北上深圳玩，除了飲飲食食之外，扭蛋及夾公仔都是很受歡迎的活動！這次先為大家介紹深圳2大最人氣的扭蛋場──分別是全深圳最大的扭蛋店「扭扭城」及Bandai官方扭蛋店，兩間都是位於福田大中華BitCity次元小鎮內，地鐵1號線直達，非常方便！

扭扭城：全深圳最大！有1,400部扭蛋機

「扭扭城」有個英文名字叫「New New Town」，在全中國有多間分店，包括北京、上海、廣州等，深圳分店於1年前開業，約有1,400部扭蛋機，為全深圳最大，更以「深圳版秋葉原」之名打響名堂！店內齊集很多很多很多不同的卡通人物角色及人氣動漫的扭蛋，如Sanrio、Chiikawa、鬼滅之刃、高達、Miffy、Snoopy、Disney等，就連日本爆紅，香港都扭不到的毛絨公仔mojojojo及Munyu都有，非常厲害！每次約¥25-35，跟香港差不多，有些可能平一點點，但場內設有「特惠區」，區內所有扭蛋機每次只是¥15-20，比較抵玩。

全深圳最大的扭蛋店「扭扭城」，約有1,400部扭蛋機，極具規模，扭蛋控必定「跌錢」！（圖片來源：小紅書＠玻璃的海）

店內有大量近期人氣超高的Chiikawa扭蛋。（圖片來源：小紅書＠8008）

Chiikawa吊飾。（圖片來源：小紅書＠深圳扭扭城）

Casio戒指錶。（圖片來源：小紅書＠祁胤）

日本過馬路按扭。（圖片來源：小紅書＠深圳扭扭城）

Snoopy磁石。（圖片來源：小紅書＠鸭鸭饿了）

多士會彈出來的多士爐。（圖片來源：小紅書＠深圳扭扭城）

可以出水的「學校之水道2」。（圖片來源：小紅書＠深圳扭扭城）

日本爆紅的毛絨公仔mojojojo。（圖片來源：小紅書＠Nika）

同樣在日本爆紅的毛絨公仔Munyu。（圖片來源：小紅書＠Nika）

場內設有「特惠區」，區內所有扭蛋機每次只是¥15-20。（圖片來源：小紅書＠深圳扭扭城）

深圳扭扭城

地址：深圳市福田區大中華Bitcity次元小鎮G層

營業時間：10am-10pm

交通：地鐵1號線「會展中心」站A出口直達

萬代官方蛋專賣店：Bandai官方扭蛋店 新舊款扭蛋都有

這間Bandai官方扭蛋店位於「扭扭城」旁，規模比較細，但全部都是Bandai的「蛋」！有玩開扭蛋的朋友都知道，Bandai的扭蛋比較高質，雖然，價錢比較貴，但手工都比較精細。據當地玩家指出，此店最大的特色，是某些日本扭不到的舊款扭蛋都有，當然亦有很多新款扭蛋。扭蛋控如果去開「扭扭城」，都不妨順道去看看！

「萬代官方蛋專賣店」雖然規模比「扭扭城」細，但店內全部都是人氣款式的扭蛋。（圖片來源：小紅書＠悲伤玉米排骨汤）

店內有premium版的扭蛋，這兩款《Hunter x Hunter》公仔，每個有6cm高！（圖片來源：小紅書＠万代官方扭蛋(深圳大中华)）

最新登場的多啦A夢道具飾扭蛋。（圖片來源：小紅書＠万代官方扭蛋(深圳大中华)）

《數碼暴龍》睡覺版扭蛋。（圖片來源：小紅書＠万代官方扭蛋(深圳大中华)）

《聖鬥士星矢》黃金聖衣扭蛋。（圖片來源：小紅書＠万代官方扭蛋(深圳大中华)）

萬代官方蛋專賣店深圳大中華BitCity

地址：深圳市福田區大中華Bitcity次元小鎮GF-113号铺

交通：地鐵1號線「會展中心」站A出口直達







