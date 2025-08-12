海港城《G‑DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》香港站︰沉浸式媒體藝術展+4.4米巨大雛菊裝置+周邊商品

加入最愛專欄 收藏文章

G-DRAGON早前完成於香港舉行世界巡迴演唱會，大家係未仲沉醉於這位K-POP王者的世界？咁就一定要去睇《G‑DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》香港站，藝術展將於 8月15日至9月7日尖沙咀海港城登場，呈現G-DRAGON結合高科技與藝術的概念。Fans打卡冇停手之餘，更可現場購買韓國原廠周邊商品！

G-DRAGON所屬的全球AI娛樂科技公司Galaxy Corporation，攜手內容方案公司Creative MUT（簡稱MUT）及中國區合作方SEEIN觀界宣佈共同打造的藝術展《G‑DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》加開香港站，展覽門票即日起於Klook平台獨家發售，每張為港幣$188。

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》東京站

今年三月，G-DRAGON於首爾盛大推出其第三張概念專輯 ‘Übermensch’，並推出同名的媒體藝術展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》造成轟動，旋即成為打卡熱點，並於開啟全球巡展，東京站及台北站引發朝聖風潮，締造驚人的紀錄與話題熱度。

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》結合虛擬實境（VR）、3D立體動態圖像及即時浮空投影（Hologram）等尖端技術，打造出與G-DRAGON零距離接觸的沈浸式場景體驗，完整詮釋G-DRAGON第三張正規專輯《Übermensch》（意即「超人」）的核心訊息，並以數碼媒體藝術形式呈現其創作哲學。展覽透過數碼媒體語言，將「自我超越」、「藝術的自由」 與 「對未來的想像力」 三大核心理念具體呈現，讓粉絲深入探索GD的創作宇宙及《Übermensch》專輯背後的藝術哲學與G‑DRAGON獨有的創作世界觀。

是次香港站展覽將在海港城海洋中心四樓及港威商場大堂I，打造「沉浸－互動－共鳴」三大體驗空間。觀眾可透過VR技術，沉浸式體驗G-DRAGON最新單曲〈TAKE ME〉的精彩演出。

此外，展覽亦同步運用多台5G Hologram浮空投影裝置，播放〈TAKE ME〉與〈IBELONGIIU〉兩首表演影像，螢幕邊框僅2公分，營造出極致真實的臨場感。東京站及台北站展區均以投影技術呈現影象，而香港站展區則特別採用雙面LED屏幕打造長廊，結合音效打造雙重感官體驗，猶如G-DRAGON陪粉絲一齊探索他的世界觀。場內更會限量發售來自韓國原廠進口的週邊商品，並預計推出限量福袋購買活動，極具收藏價值！

是次展覽也特別於海港城港威商場大堂I設置限定裝置藝術，包括最吸睛的是象徵G-DRAGON創作精神的「Daisy Garden」，展出高達4.4米的巨大雛菊裝置，是不可錯過的打卡聖地！

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》香港站

展覽日期︰2025年8月15日（星期四）至9月7日（星期日）

地點︰尖沙咀海港城海洋中心四樓及港威商場大堂I

開放時間：早上10時30分至晚上9時30分（每日11個場次，每場一個小時）

門票價格︰港幣$188（已包含手續費$12）

售票詳情︰開賣時間8月11日（星期一）中午12時於Klook獨家發售

https://s.klook.com/gdragonexhibitionhk（網頁將於門票開賣當天生效）

官方Instagram https://www.instagram.com/i_i_exh/







