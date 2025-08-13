北上玩樂︱9月1日起「港車北上」逢周二、周三免預約，九月至明年二月時間表詳情

加入最愛專欄 收藏文章

10月有不少公眾假期，準備港車北上的朋友要留意了，運輸署公布好消息2025年9月1日起逢星期二及三，「港車北上」計劃下的車輛無須預約，便可經港珠澳大橋出行前往廣東省，指定日子除外。準備下半年港車北上的朋友，即睇九月至明年二月無須預約出行日子及詳情！

為便利市民更有彈性地在「港車北上」計劃下出行，粵港兩地政府經商討後，同意優化預約出行的安排。2025年9月1日起逢星期二及三，「港車北上」計劃下的車輛無須預約，便可經港珠澳大橋出行前往廣東省。留意，指定日子包括︰香港或內地公眾假日及前夕、港珠澳大橋免收橋費的日子及當局不時公布的日子，在這些日子出行均須預約；而逢星期一、四至日亦須繼續預約。

計劃的申請資格、程序和抽籤安排維持不變。運輸署會於每個曆月的第一個曆日，在「指定日子預約系統」公布下一個曆月無須預約的日子，供出行人士仔細參閱。署方亦會繼續按現有機制於每個曆月的第15個曆日開放下個曆月的指定日子以供預約。預約繼續採用先到先得方式處理，額滿即止。

以下所列出的2025年9月至2026年2月期間無須預約出行的日子僅供參考。具體安排待內地官方公佈後，本署會作出相應系統調整並更新網頁，而不作個別通知，出行人士應在預約及出行前透過「指定日子預約系統」查閱最新安排。

因為10月有國慶、中秋節及重陽節假期，凡遇上香港假期、香港假期前夕、內地假期前夕及內地假期，即9月30日、10月1日、10月7日及8日、10月28日及29日為需要預約「港車北上」的日子。

2025年9月無須預約出行的日子

2025年10月無須預約出行的日子

2025年11月無須預約出行的日子

12月有聖誕節假期，雖然內地沒有慶祝假期，但由於12月24日是香港假期前夕，12月24日（三）是需要預約港車北上的日子，而12月23日則無須預約，大家可考慮提早出行玩樂。同樣地，12月31日是2026年元旦香港假期前夕，12 月31日是需要預約港車北上的日子。

2025年12月無須預約出行的日子

2026年1月無須預約出行的日子

2026年2月有農曆新年假期，打算北上感受過年氣氛的朋友，耍留意了2月16日為香港假期前夕及年初一（2月17日星期二）亦是需要預約港車北上的日子。

2026年2月無須預約出行的日子

出行人士須注意，如欲在指定日子出行，必須在出行日子前一天的中午十二時前透過「指定日子預約系統」成功完成預約，才可於預約時段出行任何車輛如被發現在指定日子沒有事先預約、不在已預約指定時段出行或預約後沒有出行，運輸署將嚴格執行罰則，包括在一段時間內暫停其預約出行的資格、撤銷其封閉道路通行許可證，甚至暫停許可證持有人再次申請「港車北上」的資格。

「港車北上」專題網頁

www.hzmbqfs.gov.hk







【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇