北上深圳優惠︰經港鐵落馬洲站成人/樂悠咭長者即日往返慳$6+小童免費車程領取攻略

暑假玩樂最後一擊！港鐵東鐵線推出雙重限時過境車費優惠，小童免費往來羅湖或落馬洲，成人及指定樂悠咭乘客經落馬洲站即日來回深圳慳$6！另外， 8 月18日起東鐵線加強兩個口岸的列車服務，往來落馬洲最快8分鐘一班，北上更方便快捷。

由即日起至 8月 31 日，3 至 11 歲的小童，只要每次入閘搭車前，帶同有效小童八達通，前往港鐵站內非付費區的數碼服務站或自助換領機，即可領取免費車程往來羅湖或落馬洲站 （機場快線及輕鐵除外）。

免費過境車程每次領取一程，使用後可於推廣期內再去數碼服務站或自助換領機領取優惠。

領取方法︰在數碼服務站首頁揀「過境車程優惠」，進入「小童免費往來羅湖或落馬洲站」頁面按「領取」，再把小童八達通放在閱讀器上直至顯示成功，即可完成。

https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/eal-children-free-ride.html

溫馨提示，已領取之優惠必須在同日、於領取後的下一程即時使用，且該程必須為過境車程;如其間乘搭非過境車程或逾期未用，已領取優惠將會取消。此外，如選乘東鐵線頭等車廂，仍須支付該程頭等額外費。

經落馬洲站即日來回深圳慳$6

由即日起至 9 月 30 日，使用成人八達通及樂悠咭（60-64 歲）的乘客，只要經港鐵「落馬洲站」前往深圳，並於同日回程時乘搭深圳地鐵 4 號線至「福田口岸站」，出閘前以同一張八達通拍「港鐵特惠站」，再經港鐵「落馬洲站」回港，即可享有$6 車費優惠。

https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/futian-round-trip-fare-saver.html

就算你單程回港，只要於福田口岸站以成人八達通或樂悠咭（60-64 歲）拍「港鐵特惠站」，然後經港鐵落馬洲站回港，亦可享$3 車費優惠。留意，上述優惠只適用於深圳地鐵 4 號線「福田口岸站」開放時間內拍卡領取，且優惠有效期僅限拍卡當日，需於落馬洲站服務時間內使用，逾期即告無效。

因應暑假出行需求，東鐵線兩個口岸的列車服務由 8 月 18 日起稍為調節，往來落馬洲最快 8 分鐘一班。東鐵線貫穿港九新界，由金鐘出發一程直達羅湖或落馬洲兩大口岸，無需轉車，快捷方便。







