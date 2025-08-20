ANA羽田凌晨機12月起復航 網民興奮大叫：終於返嚟喇！免費送兩段來回東京內陸機 飛北海道滑雪最啱

加入最愛專欄 收藏文章

ANA（全日空航空）東京機票最近跌破新低，來回連稅只是$2,405起，雖然東京的平機票選擇有很多，但ANA最吸引的地方，就是包兩程內陸機，最適合轉機去北海道、東北、北陸這些地方，又平又快又方便！ANA剛剛宣布，由12月1日開始，將會來回東京羽田機場的凌晨航班，不少網民興奮留言：終於返嚟喇！對的，以後落機可以即刻轉機去其他地方玩，不用在東京留多一晚了！

ANA來回東京（包兩程內陸機）這套機票非常受歡迎，可以一次過玩兩個地方。不過，東京大部分內陸航班都是使用羽田機場，而目前由香港出發只有下午的航班，抵達羽田機場已經是晚上7時多，過完關取回行李，已經趕不及轉內陸機，無奈要在東京多留一晚。香港打工仔的假期非常珍貴，很多人都未必想「浪費」一天，所以就算ANA經常推出東京機票優惠，都未必會吸引很多人購買。網民亦經常在ANA社交平台留言，問羽田凌晨機幾時復航！

終於等到了！ANA剛剛公布「冬季時間表」，由2025年12月1日至2026年3月28日，來回香港至東京羽田凌晨航線將會每日運航，出發時間為凌晨12時05分，清晨4時55分抵達羽田。記者估計6時左右應該可以出閘，絕對可以趕得上飛任何內陸地區的航班！12月，應該很多人想去北海道滑雪吧，ANA第一班飛往新千歲的航班是上午6時15分，建議不要「太搏」，可以揀上午6時50分或上午7時的航班，上午8時半前就到新千歲，中午左右已經可以去到二世古滑雪！又或是返回札幌市，坐JR的話，分分鐘大丸（百貨店）還未開門，可以去排隊買SNOW（朱古力餅）！

香港↔東京羽田凌晨航線（2025年12月1日至2026年3月28日每日運航）

香港→羽田 NH814／00:05-04:55

羽田→香港 NH813／02:00-05:45

香港↔東京羽田航線（每日運航）

香港→羽田 NH860／14:20-19:15

羽田→香港 NH859／08:50-12:55

記者幫大家check過，12月飛北海道新千歲機場（東京轉機）的話，最遲12月10日出發，12月18日回程，最平只需$2,944，想去滑雪的朋友可以考慮一下。

另外，由2025年10月27日至26年3月29日，來回香港至東京成田的航線將會回復至每日運航，大家揀航班時有更多選擇！（飛成田都包兩段來回東京的國內線！）

香港↔東京成田航線（2025年10月27日至26年3月29日每日運航）

香港→成田 NH812／10:00-15:10

成田→香港 NH811／18:35-22:50

ANA Hong Kong

網址：https://www.ana.co.jp/zh/hk/







