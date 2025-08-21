無品遊客過多 鐵路封鎖「鎌倉高校前」車站廁所！附近居民：經常見到女遊客在沙灘大便！男男女女都隨處站著小便！

加入最愛專欄 收藏文章

對於大部分香港人來說，遊客隨處大小便，（無奈地）見怪不怪，但衛生意識比較高的日本人來說，絕對是震驚！最近有日本傳媒報導，因《Slam Dunk（男兒當入樽）》而成為遊客打卡熱點的「鎌倉高校前」車站，由於有太多無品的遊客令廁所變得非常污糟，所以江之島電鐵把廁所封鎖！這樣做令到外國（指日本以外的）觀光客隨處便溺，使當地居民非常不滿！

日本傳媒指出，2022年電影《The First Slam Dunk》上映後在亞洲地區引起很大迴響，特別是中國，有超過1,817萬人次入場觀看。而曾經出現於漫畫中的「鎌倉高校前」站，當然成為fans朝聖地。這個小小的「無人駅」（無職員駐守），本身只是供當地居民及學生使用，所以無足夠的廁所及休憩空間讓遊客使用。



日本鎌倉「鎌倉高校前」車站旁的平交道，因為動漫《Slam Dunk》而大受國外遊客歡迎。（圖片來源：photoAC）

近年突然有大量遊客殺到，理應增加廁所的數目，但相反，江之島電鐵卻由4月底起封鎖了附近唯一的公共廁所！職員指廁所內經常出現雜物而導致堵塞，加上廁所內非常污糟，甚至聽過牆上沾有糞便及尿液！附近居民表示，廁所封閉之前，車站附近已經有不少人隨處便溺，而廁所封閉之後，問題當然更加嚴重。



江之島電鐵於7月底出了公告，指「鎌倉高校前」站內的廁所因經常堵塞而封閉，請乘客使用其他車站的廁所。（圖片來源：江之島電鐵官網）

「鎌倉高校前」站內的廁所封閉，最大受影響者，是車站旁的「鈴木病院」。醫院的發言人表示：「之前就有中國遊客來找我們說『借用廁所』，但他們的使用方式實在太糟糕……不僅會弄髒，還會隨意拔掉馬桶的電源來為手機充電。我們曾經出於無奈借給他們，結果看到有人在廁所裡換婚紗出來時，真的嚇傻了。她是為了在平交道拍攝而更衣的，這給我們的醫療工作造成了困擾，因此現在對任何人都不再借出廁所，包括日本人在內。」

雖然醫院在入口處貼有「廁所不可使用」的中文告示，但遊客依然不顧一切。即使加了圍欄限制進出，仍然會有人擅自闖入。而令醫院最大的困擾，就是遊客的「戶外排泄」行為。

「在廁所封閉之前，醫院周圍的地面上就已經出現過很多大小便的情況，而自從車站的廁所無法使用後，『大便的問題』更是顯著。尤其是在星期日，因為上班的員工比較少，情況變得更糟。逢星期一早上上班時，我們會發現許多隱蔽處都有排便的情況。我們已經多次向市政府反映『這對衛生有影響，希望能夠處理』……」



鈴木病院就在「鎌倉高校前」車站旁，自然成為「重災區」！（圖片來源：鈴木病院官網）

除了鈴木病院，不少附近居民都目擊過遊客隨處便溺！「車站前面是海，經過國道就能到達沙灘。有些人在沙灘上如廁，小便是司空見慣的事，甚至有女孩在那裡大便，這裡很多人都目擊過！」除了「鎌倉高校前」站，鄰站「七里ヶ浜」同樣遭殃！「在七里ヶ浜7-11前的停車場，有女孩站著小便，讓我驚訝不已！她們三人中，一個人朝海的方向掀起裙子，另外兩個人在後面幫她遮掩，真的像法國康康舞一樣。看到女孩也能像男孩一樣站著小便，我不知該怎麼形容我的感受。只不過沙灘就在下面，如果有人的話，肯定會中招！」

當地觀光課課長表示：「除了設置臨時廁所，我們亦認為如何將資訊傳遞給來自中國和韓國的遊客是非常重要的。特別是中國的遊客，他們使用的是WeChat等獨特的社交媒體，而不是IG或Facebook。我們需要直接通過他們日常使用的工具來傳遞日本的禮儀。」

課長，加油！







獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽