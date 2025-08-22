第十五屆全運會門票8月28日開售，三地統一平台購票，劍擊賽$110起，購票指南＋常見問題

加入最愛專欄 收藏文章

第十五屆全國運動會及殘特奧會，將分別於今年11月9日至21日和12月8日至15日舉行，今屆更由粵港澳三地首度攜手承辦。如果大家想支持喜愛的運動員，及欣賞喜歡的運動賽事，就要留意首階段門票8月28日開賣的大日子！今屆將採用「一個平台、三地購票」的做法，觀眾購票更方便，即睇購票指南及常見問題。

香港賽區與粵澳兩地會共同採用「一個平台、三地購票」的做法，以方便觀眾購票。香港市民即日起可以香港身份證或港澳居民來往內地通行證，登入十五運會官方票務網站和殘特奧會官方票務網站，或在微信搜尋「十五運會官方票務」和「2025殘特奧會官方票務」小程序，以實名註冊登記開戶。賽事門票將由八月底開始，按項目賽程分階段、分批次推出向公眾發售。即睇以下Q&A了解更多購票詳情。

2025全運會超可愛吉祥物白色海豚「喜洋洋」和粉紅色海豚「樂融融」的設計靈感源於「海上國寶」中華白海豚。

11個售票項目何時開賣？

香港賽區共有11個售票項目，包括十五運會八個競賽項目和殘特奧會三個競賽項目，分別共約有四十萬張和三萬五千張銷售門票。香港賽區首批次的賽事門票將於8月28日開始發售，包括十五運會的四個競賽項目：沙灘排球、手球（男子）、籃球（男子22歲以下組）和七人制橄欖球項目。

其他十五運會的四個競賽項目包括場地自行車、高爾夫球、鐵人三項和擊劍，以及殘特奧會三個殘奧項目硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球（TT11組）的門票，計劃在九月下旬和十月上旬根據競賽賽程，分階段、批次推出發售。

門票票價貴嗎？

香港賽區整體票價親民，三個戶外項目（即高爾夫球、鐵人三項、沙灘排球）每項劃一票檔，票價人民幣50元至200元不等（港幣55元至219元）。場館項目（即手球（男子）、籃球（男子22歲以下組）、七人制橄欖球、場地自行車及擊劍）則分票檔、對號入座，票價人民幣50元至500元不等（港幣55元至549元）。殘特奧會香港賽區的三個售票項目全為單一票檔人民幣20元（即港幣22元）。留意，門票以人民幣定價，香港市民可以電子支付付款。

香港線下銷售的香港賽區紙質門票，將人民幣定價以一個固定匯率轉換為港幣售價發售。

有何購票方法？

• 網上購票︰有興趣購票的朋友，可先於平台實名註冊，當門票推出時可進行實名購票。內地、香港和澳門市民可透過官方線上票務平台購買廣東、香港和澳門三個賽區不同賽事的門票，「一個平台、三地購票」的做法，以方便觀眾購票。

• 中旅社購票︰除官方線上票務平台外，香港賽區門票線下指定服務商為香港中國旅行社（香港中旅社）。門票於八月底發售後，公眾亦可到其在港島（灣仔、銅鑼灣和太古康怡廣場分社）、九龍（高鐵西九龍站、觀塘鱷魚恤中心和旺角銀行中心分社）和新界（大埔、將軍澳東港城、沙田、屯門市廣場和荃灣綠楊坊分社）的11間指定銷售點購買香港賽區賽事門票。在銷售點購票不需預先在官網註冊。

中旅社銷售點詳情https://ww2.ctshk.com/articleDetail?id=4&channelId=-1

購票有何注意事項？

1. 香港市民購買香港和澳門賽區門票須使用香港身份證。

2. 購買廣東賽區項目門票則須使用港澳居民來往內地通行證。

3. 內地和澳門市民購買香港賽區門票時，須分別使用往來港澳通行證和澳門身份證。

香港賽區門票「半日通」或「全日通」有咩分別？

本次香港賽區賽事門票的「電子票」與「紙質票」均包含持票人部分姓名和証件資料。為確保賽事安全有序，持有全日票或半日通票的觀眾如在比賽當日中途離場，可多次返回賽場，但每次重新入場時均需驗票，以防止門票轉借或冒用等情況發生。請注意，所有賽事項目均於預定完賽前30分鐘停止入場。

每人每次可以買幾多張飛？

十五運會和殘特奧會實施購票實名，每張有效證件僅限購買同一場次門票 1 張。視乎個別項目，每筆訂單限購同一場次門票3張或門票6張。香港賽區所有賽事，每筆訂單限購同一場次門票6張。

電子門票可轉讓嗎？

可以。為提供彈性安排，電子門票可於賽事開始前24小時在官方線上票務平台進行一次實名轉讓。至於紙質門票，香港賽區允許從香港賽區門票指定銷售點（即香港中旅社）購買香港賽區門票的持票人在賽事開始最少七天前提出一次轉讓申請。申請轉讓時，持票人須攜帶所需文件，以及填妥好的轉讓申請表，親臨指定銷售點辦理轉讓手續。

香港承辦的十五運會群眾賽事活動保齡球、殘特奧會大眾項目輪椅舞蹈和特奧乒乓球項目，會採取事先「實名登記」免費入場方式。

十五運會和殘特奧會香港賽區的票務資訊

www.2025nationalgames.gov.hk/tc/index.html

www.facebook.com/2025nationalgames.hk

www.instagram.com/2025nationalgames.hk

票務呼叫中心電話：+86 4001-125305或電郵至官方票務諮詢郵箱services@quanyun2025.com







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好