香港快運推出「老友記」優惠：來回機票$120起 包20公斤寄艙行李！多達16個亞洲航點 包括東京、大阪、台北

加入最愛專欄 收藏文章

暑假旅遊旺季即將結束，香港快運航空立刻推出「老友記」限定優惠！凡年滿60歲或以上的香港或澳門居民，就可以用低至$120的超優惠價，買到一套來回機票，更包20公斤寄艙行李！指定航點共有16個，包括東京、大阪、台北、北京、三亞、檳城等旅遊熱點。預訂日期至8月27日（星期三）晚上11時45分，老友記們趕快約朋友，來個秋季大旅行！

16個亞洲航點包括：

● 日本：東京（羽田、成田）、大阪（關西）、名古屋

● 中國內地：北京（大興）、常州、貴陽、寧波、三亞、義烏

● 中國台灣：花蓮、高雄、台中、台北

● 馬來西亞：檳城、吉隆坡（梳邦）

預訂日期：即時至2025年8月27日（23:45）

旅遊日期：2025年9月2日至11月30日

『隨心飛』來回票價低至港120：包括一件隨身物品及一件20公斤寄艙行李

『無憂飛』來回票價低至港幣320：包括一件隨身物品、一件登機行李、一件32公斤寄艙行李及標準座位選擇

記者幫老友記check過，來回東京連稅及20公斤寄艙行李，只需$912！

來回大阪連稅及20公斤寄艙行李，只需$935！

來回台北連稅及20公斤寄艙行李，只需$813，好過去澳門玩！

如何購買「樂遊機票優惠」機票：

步驟 1︰於「樂遊機票優惠」活動網站揀選出發地、目的地、出發日期／回程日期進行航班搜尋

步驟 2︰選擇想乘搭的航班和時間後，按『繼續』以填寫個人資料

步驟 3︰請確保個人資料與旅遊證件一致，並於航班出發日期或之前已年滿60歲

步驟 4︰選擇所需要的附加項目（如旅遊保險、機上餐點等），並以信用卡／銀聯卡／支付寶／微信支付進行付款

留意，未滿60歲的同行家人或旅伴的機票預訂，需於官網主頁／手機應用程式／微信小程序另行購買。

香港快運「樂遊機票優惠」機票

網址：https://bit.ly/senior_tc







樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情