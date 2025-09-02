香港港航機票優惠｜中／日／韓／台／泰／越 共16個航點 來回機票最平$250起 包1-2件行李

加入最愛專欄 收藏文章

終於等到香港港航出手推出優惠機票！這次「Mid-Year Mega Sale 4.0」提供了16個航點可以選擇，包括東京、大阪、福岡、首爾、台北、曼谷、上海、峴港等多個旅遊熱點，來回票價只需$250起，價錢已包括至少一件23公斤的寄艙行李！購票日期由即日起至9月14日，有兩星期可以慢慢計劃，但平機票都是手快有手慢無，跟家人或朋友傾好就去買吧！

16個航點及票價如下：

出發日期由即日至2025年12月17日，留意，部分航點特惠價錢只適用於指定出發時段，供應量亦視乎航班載客情況而有所調整。記者check過台北、東京及大阪，來回票價最平分別只需$970、$1,539及$1,457，價錢已包裝稅項及雜費，更包2件23公斤的寄艙行李，最適合想去掃貨的朋友！

來回台北機票最平$970。

來回東京機票最平$1,539。

來回大阪機票最平$1,457。

銷售日期：2025年9月1日至9月14日

出發日期：2025年9月1日至12月17日

機票期限：來回機票需介乎2至7日停留

香港航空

網址：按此







