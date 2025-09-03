深圳「前海冰雪世界」9月29日開幕：全球最大室內滑雪場！雪道最長463米 票價最平¥208

加入最愛專欄 收藏文章

雪季提早開鑼！各位skier、snowboarder應該都計劃好今個雪季去邊度滑雪吧！日本？韓國？還是歐洲？無論揀了去哪兒，都不妨去深圳熱個身先！全球最大室內滑雪場──深圳「前海冰雪世界」，將於9月29日開幕！



深圳「前海冰雪世界」的外型似一條巨型的鯨魚，開幕之後應該會成為打卡熱點。

深圳「前海冰雪世界」總建築面積達10萬平方米，是全球緯度最低的大型室內冰雪主題綜合設施。場內最長的雪道約463米，垂直落差為83米，均為全球室內滑雪場之最！另外，場內共有5條國際賽事級的雪道，還配備4人吊椅索道及魔毯等設施，適合不同程度的滑雪人士。



從官方的宣傳片中，可以看到滑雪場已接近完成，亦已經「降了雪」！

大家最關心的，應該是收費吧！官方剛剛公布了票價，分淡季、平季（非旺季的星期六日及聖誕）及旺季（國家法定假日），最平的「娛雪區」（應該只是玩雪）由¥208起，想滑雪的話，最平是3小時的初級雪道¥348起，不過一場去到，應該會揀不限時，票價就要¥568-998，跟「廣州熱雪奇跡」（融創雪世界）票價差不多。不過「廣州熱雪奇跡」包滑雪衫、滑雪板等，但深圳「前海冰雪世界」就未知票價包甚麼。如果經常去滑的話，可以買90天、180天或365天的會籍，價錢¥9,999-23,799。



深圳「前海冰雪世界」的票價。



打算經常去滑的朋友，可以考慮買會籍。



場內更提供滑雪課程。

對於不少香港skier、snowboarder來說，滑雪重要，但滑雪的裝備更重要（要有型）！消息指商場內將會有多個國際滑雪品牌的專門點，包括Burton、NITRO、AMER SPORTS及ROSSIGNOL等，似乎滑雪之前要早一日去「裝身」！

深圳「前海冰雪世界」

地址：深圳市沙井街道沙井南環路555號

交通：地鐵20號線「会展城站」直達







