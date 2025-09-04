國家地理「NAT GEO RUN」首次登陸香港！10月26日欣澳舉行 AK@MIRROR身體力行參與

加入最愛專欄 收藏文章

National Geographic國家地理由2013年開始，每年都會於台灣舉辦「NAT GEO RUN」，提倡健康生活、守護地球。於今年4月舉行的賽事，共吸引約20,000位健兒參與。這個將運動潮流結合愛護地球的跑步盛事，於今年10月26日首次亮相香港，MIRROR的成員Anson Kong（AK）亦會身體力行參與！



AK@MIRROR將會身體力行參與「NAT GEO RUN 2025 香港站」。

「NAT GEO RUN 2025 香港站」將於欣澳舉行，設有6KM、4KM、2KM賽事，除了6KM，其餘兩組賽事只需要年滿5歲就可以參加！全部賽事都會以港鐵欣澳站旁的欣澳公園作為起點，沿路會經過欣澳海傍，有大嶼山的藍天白雲、青山綠水為大家打打氣。

4KM及6KM跑手更會經過陰澳石灘附近，沿途可以見到舊日木塘留下的海中木樁獨有景色。跑手們於逐漸加速加深的呼吸之間，與大自然緊密連繫，感受地球對身體的愛護與支持，進一步領會愛護地球的重要。

「NAT GEO RUN 2025 香港站」將於2025年9月4日開始接受報名。於9月4日晚上11時59分或之前成功報名的跑手，將會免費獲贈刻有「NAT GEO RUN」字樣的限定露營餐具套裝一份，輕巧便攜，適合熱愛大自然的你體驗野外生活。另外，鼓勵跑手領取選手包時帶同已清洗乾淨的廢棄塑膠水樽連樽蓋並交予指定地點，大會將聯同本地環保升級再造品牌re-edit lab以其升級再造，製成完賽獎牌，讓「NAT GEO RUN 2025香港站」變得更有意義。

各位跑手於完成賽事後，可以參與於欣澳公園舉行的「NAT GEO RUN HK 2025嘉年華」，場內設有攤位遊戲與工作坊，亦可與升級再造物料製成的National Geographic經典黃框主題裝置打卡留念。

本地環保升級再造品牌re-edit lab將會主理工作坊，與大家以廢棄膠樽升級再造而成的字母顆粒製作出充滿個人風格的水樽帶，將獨一無二的水樽帶綁於自備水樽之上，不怕與別人錯認水樽，亦可以減少使用塑膠造成浪費。

「NAT GEO RUN 2025 香港站」

日期：2025年10月26日（星期日）

地點：大嶼山欣澳海濱長廊（港鐵欣澳站附近）

時間：8am-4pm

嘉年華舉行時間：10am-6pm

參與資格：6km賽事 12歲或以上；4km及2km賽事 5歲或以上

參加費用：所有賽事均一收費$320（包含選手包一份）

早鳥優惠：於2025年9月4日晚上11時59分或以前成功報名人士，將會免費獲贈刻有「NAT GEO RUN」字樣的限定露營餐具套裝一份

Facebook：www.facebook.com/natgeorunhk2025

報名：https://www.klook.com/zh-HK/activity/167887-nat-geo-run-hk-2025/







