Trip.com 9.9狂賞優惠｜必搶一口價來回機票連稅：$99台北／$399大阪／$1,399札幌

由9月9日起至9月12日，Trip.com一連四日每日定時發放「9.9 狂賞優惠」，最吸引當然是一口價機票及一口價酒店，最平$99就買到！另外還有機票及酒店優惠高達$1,998，預訂機票、酒店及高鐵可享高達15% Trip Coins回贈，還有門票及體驗限時快閃優惠等！快啲睇定有甚麼合心水，再於指定時間搶購吧！

限量一口價來回機票連稅$99起

於9月9日至12日活動期間，每晚9時正準時開搶限量一口價來回連稅機票，包括香港來回台北、高雄、曼谷、大阪、札幌以及哈爾濱航線，出發日期由當日至12月31日，一口價票價由$99起，已包含所有稅項及附加費，價錢非常吸引（雖然沒有寫明限量多少）！

就算搶不到一口價機票，都有另一個優惠可以搶，每日晚上9點半將推出指定目的地機票優惠代碼，預訂由香港或澳門出發至以下目的地之航班，滿$500即減$99！

機票及酒店優惠代碼：滿$1,500即減$999

活動期間，每日凌晨12時發放機票或酒店優惠代碼，預訂機票或酒店滿$1,500即減$999，或滿$1,000即減$599！

另外，World Mastercard信用卡優惠代碼亦會於9月9日凌晨12時開放使用，直至9月12日，預訂機票滿$3,000減$200、滿$4,500減$300，以及預訂酒店滿$3,000減$200，名額有限，先用先得。

預訂機票／酒店／高鐵可獲高達15% Trip Coins回贈

Trip.com於活動期間推出限時Trip Coins回贈優惠，預訂機票、酒店及高鐵可享高達15% Trip Coins回贈。

限量一口價酒店優惠

活動期間每日中午12時正準時開搶一口價酒店優惠，以$99起預訂台北、泰國及中國內地的指定酒店。

門票及體驗限時快閃優惠

活動期間推出多款門票及體驗限量優惠，每日中午12時準時開搶！

獨家「前海冰雪世界」優惠券

全球最大規模的室內滑雪場「前海冰雪世界」將於9月29日正式開業，門票將於9月13日進行預售，9月6日至12日期間Trip.com將發放獨家$42優惠券，記得預先領取優惠券，於預售期間就能搶先以優惠價購買套票。

深圳「前海冰雪世界」9月29日開幕：全球最大室內滑雪場！雪道最長463米 票價最平¥208

高鐵限時優惠券 歐洲及英國火車優惠

活動期間，每日凌晨12時起開搶高鐵八折優惠券，折扣金額上限為$100，每日名額50個，以及高鐵$100減$15優惠券，每日名額200個。9月12日亦有高鐵$100減$15優惠券開搶，名額更高達600個！

另外，活動期間亦有歐洲及英國火車半價優惠券，折扣金額上限為$109。9月12日亦有歐洲及英國火車4%即時優惠，可以與其他優惠券同時使用。

Trip.com 9.9狂賞優惠

網址：https://hk.trip.com/sale/w/13505/2025-99megasale.html







