十一國慶︱海港城國慶煙花匯演：慈善入場券換領攻略、戶外芭蕾舞表演、三大消費獎賞

十一國慶準備睇煙花的你，諗好最佳觀賞位置未？海港城10月1日海港城舉行國慶煙花匯演觀賞活動及「AXA安盛呈獻：港芭舞躍維港」的戶外表演，商場多間海景餐廳亦特別推出「煙花套餐」，推廣期間更設有三重消費獎賞，海港城國慶煙花匯演慈善入場券換領方法！

十一國慶︱維港3萬枚煙花匯演＋八幕主題：熊貓、哪吒、 東江水與全運會

國慶煙花匯演將於2025年10月1日晚上8時正舉行，海港城特別開放海運大廈露天停車場舉辦煙花觀賞活動，顧客可透過Klook網上平台預訂或憑消費換領慈善入場券。

入場券換領方法如下：

方法1 – 消費換領「煙花匯演入場券」

由2025年9月11日至9月30日，顧客於海港城內同日電子消費滿 HK$1,500，即可獲得一次性Klook優惠碼1個，於Klook專頁以優惠價每張HK$30購買慈善入場券（每人最多可買4張）。

方法2 – 網上預訂「煙花匯演入場券」

由2025年9月11日至9月30日，顧客可於Klook專頁以早鳥優惠價每張HK$150 購買慈善入場券（原價﹕每張HK$300）。如於2025年10月1日當日購票則需支付原價。慈善入場券數量有限，換完即止。收益扣除成本後，將全數撥捐香港芭蕾舞團藝術發展基金。

入場券換領詳情及條款細則：https://www.harbourcity.com.hk/tc/happening/national-day-fireworks-2025/

同於國慶日晚上7時，海港城再度攜手香港芭蕾舞團合作，在維港醉人景緻下舉行「 AXA 安盛呈獻：海港城『港芭舞躍維港』」，在戶外帶來一場非凡的芭蕾藝術盛宴。此演出不設公開售票，門票將以限量形式免費派發。敬請密切留意海港城官方社交平台的後續公佈，即有機會獲取免費門票！

港芭將呈獻一段約20分鐘的原創演出，巧妙融合東西方藝術精髓，完美呈現典雅的芭蕾藝術與本地傳統元素所「翩」織的故事。

睇煙花前要醫肚，或是想邊食邊睇煙花，海港城內不同餐飲食府為慶賀國慶煙花匯演，推出「煙花套餐」，參與餐廳包括粵藝館、Charcoal Bar、Cucina、Harbourside Grill、六公館、日山、Paper Moon、Three on Canton等等，一站式滿足不同口味與喜好。

海港城三重消費獎賞活動

海港城由9月起推出三大消費獎賞活動，吸引港人及旅客於國慶日、十一黃金週及中秋節長假期間前來消費。

Beautifood Rewards @Harbour City換領高達$2,800電子優惠券

由9月11日起至11月2日，凡於場內同日消費滿HK$1,500，即可獲得HK$100美容電子優惠券及HK$100美食電子優惠券；消費滿HK$6,000更可換領HK$400美容電子優惠券及HK$400美食電子優惠券。海港城ONLY會員或同日消費總額包括HK$500或以上的餐廳消費，更可額外獲得HK$100美食電子優惠券。整個推廣期間，顧客最多可換領高達HK$2,800電子優惠券。

美容電子優惠券可於22間商戶使用，包括 Albion, Guerlain, Joyce Beauty, La Maison VALMONT, La Prairie, L’Occitane, Maison Margiela Fragrances；而美食電子優惠券則可在33間餐廳使用，包括包括八十里、Bacha Coffee、吃茶三千、GODIVA、Harbourside Grill、Ralph’s Coffee、幸・匠燒等等。

支付寶用戶專屬優惠

海港城與支付寶 Alipay 合作，推出專屬消費優惠，涵蓋香港、內地、韓國及東南亞地區。

• Alipay HK香港用戶凡單筆消費滿HK$2,500，即可獲得HK$100消費禮券，回饋本地顧客的支持。

• 支付寶內地用戶則可享三重獎賞：免費領取人民幣100元美食立減券；臻選商家專屬匯率；累計消費達指定金額更可獲得高達人民幣1,200元代金券。

• 針對指定菲律賓、泰國、馬來西亞及韓國的Alipay+電子錢包用戶，凡於海港城消費滿HK$500，即可享有HK$50優惠。

銀聯‧海港城簽賬獎賞

由2025年9月12日起至2026年1月4日期間（逢星期五至日及指定日子，涵蓋黃金週檔期），銀聯用戶於海港城同日簽賬滿HK$40,000，即可獲得HK$500海港城禮品卡；而消費滿HK$80,000 就可換領HK$1,000海港城禮品卡。推廣期間每月可換領獎賞2次，累積尊享高達HK$10,000海港城禮品卡回贈！

查詢︰2118 8666

www.harbourcity.com.hk







