2025日本紅葉預測：東日本比往年遲、西日本／九州11月中開始

日本氣象協會tenki.jp昨日（9月18日）剛剛發表了今年第一個「紅葉預想」，預計北日本及東日本的最佳紅葉觀賞期跟往年差不多或遲一點，而西日本及九州則跟往年差不多。

今年夏天非常炎熱，當大家都以為今年會較遲才踏入紅葉季節，但日本氣象協的預測並不是這樣，大家如果計劃去日本睇紅葉，可以參考一下：

北海道

層雲峽 10月中旬

定山溪溫泉 10月中旬

大沼公園 10月下旬

東北

奧入瀨溪流 10月下旬

鳴子峽 10月下旬

裏磐梯 10月下旬

東日本（關東甲信、東海）

日光、鬼怒川 10月中旬

高尾山 11月下旬

上高地 10月中旬

彌彥公園（新潟） 11月上旬

白川鄉 10月下旬

香嵐溪 11月中旬

西日本（近畿、中國、四國）

京都、嵐山 11月中旬

宮島 11月下旬

大山（鳥取） 11月上旬

寒霞溪（香川） 11月中旬

九州

深耶馬溪（大分） 11月中旬

高千穗峽 11月中旬

（圖片來源：tenki.jp）







