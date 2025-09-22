10月維港海上大巡遊｜多啦 A 夢、LABUBU、滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街巨型充氣雕塑，中環市集+主題餐飲＋早鳥門票攻略

加入最愛專欄 收藏文章

大件事！全球首創「維港海上大巡遊」 將於10月25日舉行率先登場！最強人氣 IP多啦 A 夢、KAWS & 芝麻街、滑嘟嘟及 LABUBU 四大巨型海上充氣雕塑將於維港現身，11月1日更組成夢幻艦隊於維港兩岸暢遊。同期，中環海濱長廊舉行期間限定市集，買飛入場除了可於觀景台欣賞及打卡外，更有不同 IP 特色快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、專屬打卡點，早鳥優惠門票將於 9 月 26 日開賣。

AllRightsReserved（ARR）策劃及主辦的全球首創「維港海上大巡遊」by AllRightsReserved（Water Parade by AllRightsReserved at Victoria Harbour），將破天荒匯聚風靡全球的人氣 IP 及藝術家，帶來兩大重點活動，四個 IP 角色將化身巨型海上充氣雕塑於 10 月 25 日起起在金鐘添馬公園對開海域公開展示，更會於 11 月 1 日組成史上最夢幻巡遊艦隊，在維港沿兩岸巡遊，穿梭九龍與香港島，令人期待，Fans 準備好未？

好得意呀！上星期四座巨型海上充氣雕塑首次試水亮相，包括多啦 A 夢、全新姿態 KAWS & 芝麻街（Elmo）、麥當勞人氣王滑嘟嘟以及知名香港藝術家龍家昇筆下、POP MART 旗下風靡全球的 LABUBU，見到角色於水面浮下浮下相當chill，好治癒！

是次活動將由兩大亮點組成，升位fans請記低以下重要日子！

四大巨型海上充氣雕塑「公開展示」：10 月 25 日起 至11月1日

四座世界級人氣 IP 巨型海上充氣雕塑，包括多啦 A 夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU以全新及富創意設計姿勢亮相，當中最大更逾 20 米長。10 月 25 日起在金鐘添馬公園對開海域公開展示，直至巡遊日正式啟航。市民可免費沿中環海濱長廊欣賞，留意充氣雕塑或受天氣影響調整展示時段而不作另行通知。

市集更設有可享更 佳觀賞感受的觀景台，公眾可沿中西區海濱長廊地面觀賞充氣雕塑。

重頭戲 - 「海上巡遊日」：11 月 1 日

當日，雕塑將組成艦隊沿維港兩岸巡遊，穿梭九龍與香港島，市民與旅客可從不同角度觀賞。巡遊完成後，四座雕塑將在 11 月 1 當日離開維港， 11 月 1 日 傍晚起四座海上充氣雕塑將不再展示。

巡遊市集：10 月 25 日至 11 月 1 日

中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）將於 10 月 25 日至 11 月 1 日舉辦為 期八天的「巡遊市集」，除了參與巡遊的多啦 A 夢、KAWS & 芝麻街及滑嘟嘟（LABUBU 並沒有參與巡遊市集），將加入更多國際 IP，包括 Netflix 史上最受歡迎的全球爆紅電影《KPop 獵魔女團》、Netflix 原創影集《怪奇物語》第 5 季和《魷魚 遊戲》、邁進 75 週年的 SNOOPY 與經典《花生漫畫》家族；以及迎接 40 週年的香港經典 TOLO 元祖橡皮鴨。

Fans可於市集不同 IP 特色的快閃店shopping，享用主題餐飲及玩遊戲攤位、打卡及扭蛋，其中快閃店限定紀念品包括部分海上雕塑的迷你版公仔、《KPop獵魔女團》的收藏 卡。

「巡遊市集」早鳥優惠門票 9 月 26 日開賣

「巡遊市集」早鳥優惠門票於 9 月 26 日中午 12 時起透過購票平台 KLOOK 預購，成人票由港幣 50 元起，小童票為港幣 40 元，數量有限，售完即止。另設即場發售門票，視乎現場門票實際發售情況。所有門票均附送價值港幣 20 元的紀念品優惠券，可於 11 月 1 日或之前現場使用。門票僅供入場，場內消費如紀念品、餐飲與遊戲攤位等須額外付費。門票詳情參閱購票平台細則。

憑紀念品優惠券於「巡遊市集」快閃店惠顧滿港幣 200 元或以上，可享港幣 20 元折扣優惠。此券可累積使用，每消費港幣 200 元可使用一張港幣 20 元折扣券，消費港幣 400 元可使用兩張港幣 20 元折扣券（共折扣港幣 40 元），如此類推。

「維港海上大巡遊」

日期︰ 2025 年 10 月 25 日（星期六）至 11 月 1 日（星期六）

四座巨型海上充氣雕塑率先登場作「公開展示」（10 月 25 日起）

地點：金鐘添馬公園對開海域

「巡遊市集」（10 月 25 日至 11 月 1 日）

地點：中西區海濱長廊中環段（毗鄰添馬公園）

「海上巡遊日」（11 月 1 日）

地點：維港兩岸

購票平台 KLOOK https://s.klook.com/waterparade

官方網站 https://waterparade.com/







