深圳前海室內滑雪場試玩報告：全球最大！香港出發1小時直達！最平$470包入場、租滑雪服+雪板+雪鞋+頭盔、來回香港巴士車票

加入最愛專欄 收藏文章

對於香港喜歡滑雪的朋友來說，今個星期最重要的「盛事」，絕對是深圳前海「華發冰雪熱雪奇蹟」正式開業！這裡面積約10萬平方米，共有5條雪道，2條索道及5條魔毯，開幕之後正式取代了「廣州熱雪奇蹟」，成為全球最大的室內滑雪場！記者都是一名滑雪愛好者，所以於開幕第一日（9月29日）就入場，試試場內的設施。

交通：香港坐巴士經深圳灣口岸最方便

雖然，乘坐深圳地鐵可以直達「華發冰雪熱雪奇蹟」，但由羅湖或福口出發，起碼要1-1.5小時！所以最好的方法就是坐巴士，記者當日由屯門上車，經深圳灣口岸直達滑雪場門口，全程只是1小時左右，比起由東京站坐新幹線去Gala滑雪場更快，可以實現「1小時滑雪圈」的夢想！（去「廣州熱雪奇蹟」，坐巴士要3-4小時！）



由香港經深圳灣前往「華發冰雪熱雪奇蹟」，經過深圳機場後，離開高速公路便可以見到「巨型鯨魚」滑雪場。（攝影：Katty）



滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」的入口設於商場「前海冰雪世界」內。（攝影：Katty）

購票/入場：入場人數有限制 最好先上網買飛

香港有不少訂票平台及中港巴士公司都提供預售服務，因為每日的入場人數有限制，建議預先訂票。抵達滑雪場後，入口旁邊有自動出卡機，拿到滑雪卡後就可以入場。留意，門票有分3小時、4小時及不限時，由嘟卡入場一刻開始計時，離場時亦要嘟卡。另外，要記住，離場後不能再次進場，就算你買不限時的滑雪票，都不能在中途離場。



雖然入口設有售票處，但由於每日都有人數限制，例如開幕當日，就沒有即日票可以買到。（攝影：Katty）



於網上購票的話，可以從這些自動出卡機，拿到滑雪卡。（攝影：Katty）



滑雪場的入口，比想像中細，感覺跟香港的戲院入口差不多。（攝影：Katty）



入場時，除了滑雪卡，還要出示回鄉證！（攝影：Katty）



票價一覽，場內有分初級及中級者使用的魔毯（magic carpet/ 登山電路），以及中/高級者使用的索道（ski lift/ 登山吊椅）。

租滑雪服及雪板：門票已包 滑雪服按身高分顏色

跟「廣州熱雪奇蹟」一樣，門票的價錢，已經包括入場費、雪褸、雪褲、滑雪板（單板或雙板）、滑雪鞋及頭盔，基本上可以兩手揈揈就出發去滑雪！不過，有3樣東西必須自傭，就是滑雪手套、滑雪長襪及冷帽，但雪鏡就不用帶去了，無機會用到（如果是造型就另計）！



入場後就是這個模樣，比想像中細，左邊是租雪滑雪服及雪鞋的櫃位，右邊是locker及更衣室，租雙板及頭盔的地方在我身後，單板則在滑雪場（有雪的地方）內。（攝影：Katty）

記者雖然沒有滑雪板及滑雪鞋，但卻有雪褸雪褲，不過這次想完全體驗這個新場，當然雪褸雪褲都要試試，所以就沒有把雪褸雪褲帶來（結果，很後悔）。如果兩手揈揈上來的話，入場後第一件事就是去借衫借鞋。場內的雪褸雪褲當然又新又乾淨，但款式就... 一言難盡！設計基本上是一模一樣的，只是顏色會有分別，不分男女，按身高來分配，如150cm、155cm、160cm、165cm...如此類推。



租借滑雪服及滑雪鞋的地方。（攝影：Celia）



租滑雪服及滑雪鞋時必須要用滑雪卡登記。模特兒的170cm滑雪服是墨綠色的，還好。（攝影：Katty）



我的是165cm雪褸雪褲是... 紅色的，難看死了！很後悔沒有自備。（攝影：Katty）



雪褸雪褲都是「夾棉」的，好厚好暖，除非很怕冷，否則入面著tee就可以了！（我著tee都不斷流汗，更後悔沒有自備雪褸雪褲！）（攝影：Celia）

租儲物櫃：必須用WeChat Pay開locker

下一個step就是換衫及開locker，記者第一次去，有點不知所措！平常在日本滑雪，更衣室及locker都有分男女的，但這裡就是開放式的！別擔心，更衣室是獨立密封的個室，而且很寬闊，問題不大。至於開locker，我就出了點狀況！因為所有locker都必須要使用WeChat Pay開，更要先繳付¥20，我跟幾位同行記者都沒有WeChat Pay或是WeChat Pay內沒有錢，結果，要跟其他人共用locker。提提大家，用完之後記得check out，退回¥20，即是locker是免費使用的。

場內有足夠的locker給滑雪人士使用，但通道比較狹窄，出入不方便，亦不夠座位換鞋。（攝影：Katty）



約有30間更衣室，可能當日人不算多，不用排隊。（攝影：Katty）



必須使用WeChat Pay嘟QR code，及繳付¥20，才能使用locker。（攝影：Katty）



Locker的空間都算大，放兩對鞋及兩個大袋都無問題。（攝影：Katty）



必須大讚職員很貼心，因為無位坐，記者胡亂穿上滑雪鞋便算，但職員卻走過來提醒，更幫我整理褲管！（攝影：Katty）

租雪板及頭盔：終於有齊全套裝備

換好衫、把衣物放入locker之後，終於可以去到最後一個step──拿雪板。玩單板（snowboard）的朋友，可以去locker旁的櫃位去租借單板及頭盔，玩雙板（ski）的朋友，想用頭盔都要在這裡借，而雙板及滑雪杖，則要行出滑雪場內（雪地），才可以拿到。平時在日本滑雪，可以一次過拿到所有裝備，但在這裡卻要分兩、三次才儲齊，覺得有點麻煩。



借單板及頭盔的地方。（攝影：Katty）



借單板及頭盔都非常新淨。（攝影：Katty）



借雙板及滑雪杖地方。這張相可以清楚看到，免費提供的「滑雪制服」是多麼的... 老土！（攝影：Katty）



終於齊晒所有裝備，可以去滑雪了！（攝影：Katty）

開始滑雪：踏入-6°C的粉雪世界！

有滑過雪的朋友都會明白，其實踏進雪地之前，其實有很多很多事情要處理。人生路不熟，來到陌生的室內滑雪場，花的時間更長。這是我第一次玩室內滑雪場，又緊張又興奮。在玻璃自動門打開的一刻，「嘩～～」一聲叫了出來！不愧是全球最大的室內滑雪場，幾乎見不到雪道的盡頭！人，亦沒想像中那麼多，絕對比農曆年時的二世古或輕井沢少。雖然官方指雪場內全年保持零下6度的氣溫，但體感溫度其實沒那麼冷，又或者是「官方滑雪服」太保暖吧。

場內共有5條雪道：

初學者雪道：長132米，闊42米，最大斜度為7.88°

初級雪道：長172米，闊32米，最大斜度為9.87°

初中級雪道:長463米，闊23-56米，最大斜度為13.69°

中級雪道：長410米，闊30-56米，最大斜度為13.69°

高級雪道：長392米，闊30米，最大斜度為18°



「華發冰雪熱雪奇蹟」是全球最大的室內滑雪場，面積約10萬平方米，中間是中級雪道，全長410米，最左邊是初級雪道（單板），最右邊是高級雪道。（攝影：Celia）



看這張圖或者會比較易明，圖的左下方橙色的位置是初學者雪道（上一張照片拍不到的位置）。而最長的雪道有463米，應該是湖水藍色的地方，即是由中間最頂的位置下滑到初級雪道。



場內共有兩座索道，每張吊椅可坐4人，兩分鐘內就可以抵達「山頂」。（攝影：Celia）



因為有不同的收費，使用中級雪道的魔毯，以及索道（中/高級雪道），要另外「拍卡」，就好似平時在日本的滑雪場一樣。（攝影：Katty）

可能滑雪場擔心初學的朋友會有很多碰撞，所以將玩單板及雙板的滑雪者分開，初級雪道是單板專用，初學者雪道則是雙板專用，前者有1條魔毯，後者有2條。當日，初學者比中/高級者多，所以魔毯經常出現人龍，但等候時間並不算很長。玩單板的初級雪道，感覺上人流比較多，因為大家都迫在雪道頂部上板，而者初學者教易跌，會停留在雪道上，雖然雪道的長度及斜度很適合初學者，但人太多就會增加互相碰撞的機會。



初級雪道（單板）的魔毯人流不算太多；兩邊都加上防撞軟墊，不怕雪道上的人衝過來。（攝影：Katty）



初學者雪道的頂部坐滿正在上板或準備（鼓起勇氣）向下滑的人，對初學者來說，要避開他們比滑下去更困難！（攝影：Katty）

至於雙板那邊，因為初學者都不太懂減速及停下來，所以雪道上很少人，因為大家都一口氣衝下去！眼見有不少人於中途跌倒或直接衝落山下的防撞網，幸好場內有很多工作人員，即時將他們「救走」！



初學者雪道（雙板）望上去人不多，穿上印有「紅色十字」螢光背心的職員卻有很多，所以我覺得初學者可以安心去滑！（攝影：Katty）

至於中/高級者的滑雪道及索道，或者因為時間有限，主辦單位沒有安排相關的門票給我們，對不起，我未能親身體驗。不過，我有跟場內的香港滑雪者傾了幾句，大部分人都表示落吊椅的位置太斜，很易跌倒，而且緩衝太短，很易撞牆（雖然有軟墊）。另外，亦有人讚雪道夠闊、斜度夠平均，很適合練習craving。不過，亦有人指不喜歡這裡比「廣州熱雪奇蹟」多人，排隊上索道要等很久。



香港的陳小姐表示，這裡比「廣州熱雪奇蹟」好，因為雪道又長又直，可以練習craving，「廣州熱雪奇蹟」的雪道太多轉彎位。（攝影：Celia）



無論你是滑雪初哥或高手，建議入場後先在這個位置打個卡，大家一睇就知你去過深圳這個全球最大的室內滑雪場！（攝影：Celia）



建議初學者最好先跟教練上堂，至少學一點點基本功，即場報名都可以。（攝影：Celia）



記者見到場內可以另外付費租用Burton Step On，職員更表示「買一送一」，更可以分兩次使用，有效期到今年年底。建議有興趣想自置Step On的朋友，先試一試，再決定買不買。（攝影：Katty）

醫肚：場內唯一餐廳──九龍茶記

再提提大家，這裡是不可以「再次入場」，嘟卡離開之後，就只可以買飛再入場！如果玩全日，想解決兩餐怎麼辦？放心，場內設有一千零一間餐廳「九龍茶記」，供應粉麵飯、港式點心、小菜、小食、茶飲等，價錢算是合理，例如人民幣49蚊一碟乾炒牛河，凍檸茶人民幣25蚊。



場內唯一餐廳「九龍茶記」就在滑雪場入口旁。（攝影：Celia）



餐廳任何時間都充滿人，可能因為場內無其他可以休息的地方，locker附近的座位也不多。（攝影：Katty）



食物選擇不算少，更有很多小菜，如咕嚕肉、酸菜魚等。（攝影：Katty）

場外編：齊集十多個滑雪品牌專門店

之前提到，滑雪場的入口設於商場「前海冰雪世界」內，商場除了有多間餐廳之外，更有很多滑雪品牌的專門店，如Burton、NITRO、Salomon、phenix等，由手套、滑雪襪、冷帽，到雪褸雪褲雪鞋雪板，應有盡有，想裝身的話，最好入場前先逛一轉！



商場「前海冰雪世界」內，有很多餐廳及滑雪用品專門店。（攝影：Katty）



商場內有很多國際人氣品牌的專門店，不想穿免費的「制服」，入場前最好去逛逛。（攝影：Katty）

深圳「前海冰雪世界」

地址：深圳市沙井街道沙井南環路555號

IG：https://www.instagram.com/huafa_snow_bonski/



「環島中港通」提供來回港九新界各區至「前海冰雪世界」的巴士服務，滑雪場旁更設有巴士站，非常方便；每15-30分鐘就有一班車，來回票價$120，包門票及來回車票價錢低至$470。（www.tilchinalink.com）（攝影：Katty）







樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情