八達通新增日本PayPay二維碼支付：$0手續費、超抵匯率、數百萬商戶適用

香港人一直都為八達通而自豪，因為實在太方便，在香港坐車及購物之外，去旅行時都可以用到，由即日起，除了韓國及泰國，連日本都可以使用八達通了！大家可以用「八達通 x 日本PayPay二維碼」，於日本數百萬間接受PayPay的商店付款，包括便利店、餐廳、藥妝店、酒店甚至的士服務等，最最最重要是零手續費，兼超抵匯率（低過信用卡），更有商戶優惠券，以後去日本就不用再唱錢了！

要使用「日本PayPay二維碼支付」，必須升級做八達通銀包Plus及Pro，只需下載八達通App，完成下面幾個簡單的步驟就可以。如果用「智方便」升級，就更快更方便！

去到日本之後，於商店看到PayPay商標或PayPay二維碼，就可以打開八達通App用以下3個方式輕鬆付款：

1. 掃描商戶碼

2. 展示PayPay付款碼讓商戶掃描

3. 自助收銀機

在自助收銀機螢幕中選擇以日文進行付款，再按日文按鈕「バーコード決済（Code Payment）」，於八達通App右下角按「旅遊」，按「日本PayPay二維碼支付」，根據螢幕指示展示PayPay付款就可以。

不過要留意，使用「八達通 x 日本PayPay二維碼支付」進行交易，是會有消費限額的：

另外，八達通更會提供多款商戶優惠券，只需進入八達通相關網頁，按圖領取商戶優惠券，於結帳時出示優惠條碼，並使用八達通App打開PayPay付款即享優惠。

「八達通 x 日本PayPay二維碼支付」

網址：https://www.octopus.com.hk/tc/consumer/mobile-payment/paypay/about/index.html







