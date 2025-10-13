遊日注意！新宿老鼠橫行無忌 杜拜女遊客腳被咬傷流血要入院：「我不能說東京很乾淨」

加入最愛專欄 收藏文章

旺角、尖沙咀、觀塘、銅鑼灣這些食肆林立的地區，入夜後都是老鼠的天堂，香港人應該經常都會見到「米奇」出沒，見怪不怪（當然都會好驚）。不過，原來普遍被認為是十分乾淨的日本，近年都面對鼠患的問題，特別是大城市如東京、大阪。最近就有一名遊客在新宿被老鼠咬傷，更大量出血要送院救治！不少香港遊客都喜歡住新宿區內的酒店，大家晚上及清晨出入都要小心一點！

一名杜拜的女遊客，上星期於社交媒體上載了一條短片，表示自己在東京被老鼠襲擊（rat attack in Tokyo）：「我在新宿被一隻老鼠咬了！我當時平靜地行返酒店，然後突然聽到『chomp』（被咬的聲音）一聲，低頭一看，就見到這隻東京小流氓就跑掉了！」女遊客往醫院求診，向護士說自己「被老鼠咬了」。



杜拜的女遊客上星期於IG上載了一條名為「rat attack in Tokyo」的短片。（圖片來源：IG＠yogitutty）



女遊客在新宿被老鼠咬。（圖片來源：IG＠yogitutty）



片段中可以見到女遊客的腳掌被咬至流血，鞋面及地下都有一大灘血！（圖片來源：IG＠yogitutty）



女遊客往醫院求診，醫護人員幫她處理傷口。（圖片來源：IG＠yogitutty）

女遊客表示：「我不能說東京很乾淨，但至少我現在可以說我有過最奇怪的東京體驗。」更提醒大家在日本晚上別穿露趾鞋（open shoes）！片段中，更可以見到橫行無忌的老鼠，更有途人把老鼠「踢飛」（但仍活躍地逃走）！



女遊客的腳掌有明顯的瘀傷及被老鼠咬的傷口！（圖片來源：IG＠yogitutty）



途人把老鼠「踢飛」！（圖片來源：IG＠yogitutty）



在新宿橫行無忌的老鼠。（圖片來源：IG＠yogitutty）



放在街邊的垃圾袋，是老鼠的天堂！（圖片來源：IG＠yogitutty）



新宿街頭佈滿垃圾。（圖片來源：IG＠yogitutty）

短片公開之後，引起很大的迴響，目前還未夠一星期，已經有超過404萬人次觀看，更有逾5.9萬人like！可能有太多網民留言想知道詳細情況，所以女遊客之後再上載另一條短片「How I ended up in Japanese Hospital」。她表示當晚在吃完這輩子最美味的吉列和牛扒之後，約凌晨3時左右，於返回酒店時，突然感到腳掌傳來一陣劇痛：「我低頭一看，血，到處都是。對的，那是我的血。我沒有看到那隻老鼠，但我聽到了牠的聲音，我可能是踩到牠的尾巴之類的。」



女遊客表示，她被老鼠咬之前，剛剛吃過這輩子最美味的吉列和牛扒。（圖片來源：IG＠yogitutty）

女遊客指10分鐘內，來了一輛救護車，車上有6名救護員「我本來就很驚慌了，看到這麼多人感覺更糟！他們沒有人懂英語，情況變得困難。他們在提供任何幫助之前，一直問我有沒有保險。結果是，日本不是每間醫院都接收外國人，所以我們必須找到一間願意接收的。」最後抵達醫院，她覺得醫生們看起來很震驚，但當他們聽到「新宿」時，所有事情都說得通了！「他們清洗我的腳，就像在洗車一樣，所以腳才瘀得這麼嚴重！他們給了我抗生素、破傷風針，並為我預約了隔天早上的覆診。一小時後，我就可以走了。不過我的鞋子不見了！」



在救護車上的女遊客和她的鞋子。（圖片來源：IG＠yogitutty）



女遊客指醫護人員清洗她的腳時就像在洗車一樣。（圖片來源：IG＠yogitutty）



女遊客在醫院內自拍。（圖片來源：IG＠yogitutty）







