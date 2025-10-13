吃喝玩樂
2025-10-13Text: Katty Wu

香港快運限時優惠：來回$116起直航沖繩、布吉、三亞、亞庇（沙巴）

#日本 #玩樂旅遊熱話 #著數優惠 #旅遊世界 #HK Express #香港快運 #平機票 #布吉 #沖繩 #三亞 #沙巴 #亞庇

　　雖然，天文台表示下星期開始香港會轉涼，但想同陽光玩遊戲的話，可以飛去其他地方繼續曬個夠！香港快運推出快閃優惠，來回沖繩、布吉、三亞或亞庇（沙巴），只需$116起！預訂日期至10月14日（23:45），快快把握機會，繼續享受陽光與海灘！

 

　　留意，這次的優惠是「輕便飛」，即是只包括一件隨身物品，我幫大家check過，飛沖繩、布吉、三亞及亞庇（沙巴）來回連稅，最平分別只是$861、$960、$903及$888，如果想升級至包括一年隨身物品及一件登機行李的「經濟飛」的話，就要每程另加$30起，來回沖繩的話，只是$921，好抵玩！

 

 

預訂日期：即時至2025年10月14日（23:45）

旅遊日期：

沖繩、布吉、三亞：2025年10月20日至2026年3月21日

亞庇（沙巴）：2025年11月27日至2026年3月21日

 

香港快運

網址：https://www.hkexpress.com/zh-HK

 

  • by Senior Content Editor

    Katty Wu

Share