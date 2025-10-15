港人旅遊「出行」問卷調查：9成半人去年曾外遊，近6成外遊次數達3次或以上！6成半去年曾到訪日本

加入最愛專欄 收藏文章

香港人應該是全宇宙最喜歡去旅行的人，旅遊及體驗平台Klook於9月進行了「港人旅遊『出行』問卷調查」，結果發現95%香港受訪者在過去一年曾經外遊，近6成人（57%）外遊次數達3次或以上，比2023年不足半數（49%）的數據有明顯增長，更有2成以上外遊次數達5次或以上，非常厲害！

在外遊目的地當中，日本仍然是港人首選，6成半港人表示去年曾到訪日本。整體而言，雖然絕大部分旅客仍然集中前往東京、大阪及京都等主要城市，但事實上，根據最新調查數據顯示，港人正逐步從傳統熱門旅遊模式轉向「分散式探索」，過去一年，3成受訪者開始造訪亞洲新興城市，名古屋（23%）、札幌（18%）、那霸（15%）為三甲，其他城市如静岡、台中、廣島、峴港、仙台、釜山等均有超過一成港人到訪。這些地點雖不屬於主流旅遊路線，卻因其獨特文化與自然景觀，逐漸成為港人心目中的寶藏城市。這熱潮更是由年輕一代帶領，近4成Z世代（18至27歲）受訪者已踏足這類型城市。他們傾向跳出既定旅遊框架，尋求個人化、深度化的旅遊體驗。

3成受訪者開始造訪亞洲新興城市，當中名古屋榜首。（圖片來源：Unsplash）

亞洲以外，中長線亦備受追捧，65%受訪者計劃於未來一年進行長途旅行，近一半受訪者去年已衝出亞洲，目的地除了澳洲、英國、法國等傳統熱門國家，還包括土耳其、沙特阿拉伯、南美及北非等小眾探索熱點。這些地點擁有豐富的文化底蘊及自然景觀，提供截然不同的旅遊體驗，例如受4成客歡迎的北歐極光之旅等，滿足對「非一般」行程的渴望更能實現人生清單。旅遊對港人而言已不再只為放鬆或消費，更是一種自我實現與價值追求。

65%受訪者計劃於未來一年進行長途旅行，土耳其是當中一個人氣目的地。（圖片來源：Unsplash）

然而，交通問題正是旅客到訪新興城市時面臨的首要挑戰，交通不便、班次少或路線複雜，資訊不足、難以規劃行程等，令超過3成受訪者卻步，可見交通出行是港人啟程的重要考量。而比起價錢，他們對安全與可靠性以及所需時間與順暢度的重視程度更高，意味著旅客尋求的是一段安心及流暢的旅程。

為鼓勵更多旅客輕鬆跨越城市界限，火車服務無疑是絕佳工具，更是8成半所有年齡層旅客進行跨城市旅行的最佳選擇 ，而Klook就正正擁有包括日本新幹線在內亞太區最廣泛的鐵路產品。以新幹線為例，只要在Klook輸入出發地、目的地並選擇出發日期，就能一覽所有班次，包括出發和到站時間、車票價格，也可依據個人喜好選擇自由座席、指定座席或綠色車廂。

到訪日本城市時追求的不只是速度，而是「移動中的風景」，超過7成港人對乘坐日本觀光列車有濃厚興趣，如富士回遊觀光列車、由布院之森觀光列車及小田急浪漫特快觀光列車等，希望讓旅途本身成為體驗。

Klook搜羅超過20條日本觀光列車路線，大部分更為Klook獨家，提供最長90天提前預訂及即時確認，讓旅客輕鬆預先鎖定熱門班次，毋懼售罄。更可免費指定座位，如窗邊座位可欣賞美景，或及早付費預約「特大行李放置區座位」 ，帶著大行李亦能安心乘搭，讓旅程兼具舒適與觀賞價值。

以往乘搭新幹線多使用實體車票，現場排長龍、在複雜的售票機前受阻等，是不少旅客的困擾，而且行程一旦定下來，想改時間就很不方便，缺乏彈性。Klook 與新幹線官方合作，新增火車彈性改期功能，旅客可在列車出發時間30分鐘到30天內修改日期、時間或座位選擇。這大大增加旅程靈活性，可以根據即時情況隨時調整班次，例如臨時起意在郊區多玩一會兒，也能輕鬆用手機修改回程時間。

除此之外，乘車時，旅客還能利用QR code輕鬆掃描進站，告別傳統的紙本車票，省去現場排隊的麻煩。Klook的系統還支援多語言，就算第一次去日本或者不擅長日文，都能順利完成訂票，讓日本之旅順暢無阻。

Klook香港、澳門及泰國總經理岑皓祺先生，以及Klook香港及澳門區市場營銷總監陳詠賢女士，早前於Klook「陪你放飛11年」傳媒招待會上，跟大家分享問卷調查的結果。（攝影：Katty）

