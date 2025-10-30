香港博物館節2025｜超過30項免費活動：玩Bingo贏盲盒、免費派1,000個太空館雪山叉燒菠蘿包、集體創作街頭畫

加入最愛專欄 收藏文章

由康文署主辦的「香港博物館節2025」將於11月正式展開，今年以「博物館慶典年」為主題，首次舉行博物館生日大派對，包括李鄭屋漢墓發現70周年、香港歷史博物館50周年、香港太空館45周年、香港鐵路博物館40周年、香港文化博物館25周年，以及香港抗戰及海防博物館1周年。康文署轄下的17間博物館及藝術空間，合共推出超過100項活動，包括大型嘉年華、同樂日、與本地品牌聯乘推出文創產品及食品，以及專為旅客而設的尖沙咀「博物館x歷史地標導賞團」等。

「香港博物館節2025」的重頭節目，是11月1至2日於香港文化中心露天廣場舉行的大型戶外活動「繽Fun博物館嘉年華」，讓市民及旅客於輕鬆歡樂的氛圍下體驗文化與創意交融的魅力！超過30項免費活動，包括別開生面的巨大化桌遊、多項體驗工作坊、免費食博物館聯乘食品及舞台表演等。參與指定項目，更有機會贏取盲盒神秘禮品！

6大必玩／巨大化項目

● 棋妙博物館：超巨型跳住玩桌遊，融入博物館趣味

● 「乓」紛大對戰：別開生面多人同戰乒乓球，考驗反應與合作，掀起全場笑聲

● 旱地冰球總動員：模擬冰上曲棍球的創新運動體驗，適合親子一同參與

● 「一人一筆接龍大派對」：街頭即場集體創作巨型畫作，留下你的「Muse Fest」印記

● 復古街拍照相館：即拍即印你的個人專屬復刻報，玩味十足的懷舊打卡熱點

● 巨偶快閃館：充滿嘉年華氣氛的充氣巨偶，打造最吸睛打卡位

另外還有多項免費活動：

● 玩Bingo有獎遊戲，有機會贏取盲盒神秘禮品

● 免費派1,000個美心西餅x香港太空館雪山叉燒菠蘿包

● 免費換領鴻福堂草本飲品

● 免費贏取恆香現金券

● 免費贏取恆香現金券

● 10組舞台表演：包括木偶戲、女子舞獅、舞蹈及音樂表演等

● 試砌文創「博物館慶典年」積木模型

● 藍曬氰版、彩繪磁磚體驗工作坊

香港博物館節2025「繽Fun博物館嘉年華」

日期︰2025年 11月1至2日（星期六及日）

時間︰11am–6pm

地點：香港文化中心露天廣場

費用：全免

網址：www.museums.gov.hk/mf2025







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇