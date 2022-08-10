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全新節目【吾港吾知】，了解香港新潮復古大小事！ 適逢踏入農曆七月盂蘭節，第一集先同大家應應節，請嚟呂法傳法科師傅講下「鬼月」要注意嘅嘢！



今集主要討論七月「衣食住行」裡面嘅「衣」、「食」同「住」嘅大小禁忌！到底要點樣先可以避免「瀨野」？食呢啲都會易中伏？



師傅仲超級好玩，同主持大膽姐一齊翻拍咗星爺《回魂夜》經典一幕，向星爺致敬！ 同場仲加碼分享咗真．鬼故，絕對係真人真事！







影片網址：https://youtu.be/-ow1FGo2SB8



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更多內容:

【盂蘭節篇(下集)】演唱會意外係因為…？七月唔好睇戲唱K？燒街衣千祈唔好做呢樣！壁咚都有問題？唔好彩「瀨野」點算？｜嘉賓：呂法傳師傅│吾港吾知

►https://youtu.be/_NZ_8YclyEA

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