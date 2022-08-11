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全新節目【吾港吾知】，了解香港新潮復古大小事！ 適逢踏入農曆七月盂蘭節，打響頭炮同大家應應節，請嚟呂法傳法科師傅講下「鬼月」要注意嘅嘢~



嚟到下集，師傅會同大家講下出行有咩要注意，又分享咗燒衣嘅步驟同技巧！仲分析埋最近轟動全城嘅演唱會意外…當然唔少得要講下唔好彩「瀨野」點做好！



Ending個真．鬼故，必睇！聽到編輯心都離一離！

影片網址：https://youtu.be/_NZ_8YclyEA



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更多內容:

【盂蘭節篇(上集)】七月小心「瀨野」！鬼節切忌食呢啲！Staycation/外國回港去酒店隔離，有咩要留意？｜嘉賓：呂法傳師傅│吾港吾知

► https://youtu.be/-ow1FGo2SB8

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