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「吾港吾知」今日與你一齊了解「今日知昔」。

今次，我地會來到中環，尋找已經出現四代嘅郵政總局，並同大家一同深入欣賞劃時代嘅地標建築——第三代郵政總局，呢座具維多利亞時代愛德華風格嘅建築，利用多種材料搭建而成，美輪美奐，成為香港建築史上一座經典。

我地仲會同大家睇睇具有標誌性現代主義，如今同樣將面臨清拆嘅第四代郵政總局。

影片網址：https://youtu.be/1XzU4tGfdMc

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