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笑聲笑聲，滿載叮叮~《今日知昔》今日同大家去搭叮叮。

1904年起營運嘅香港電車，而家已經差唔多120歲，我地會同大家睇下電車係唔同時代嘅外貌，講下以前嘅電車點解同「塘西風月」扯上關係？仲有介紹埋現存最舊嘅「古董叮叮」，大家有機會都可以搭下！

影片網址：https://youtu.be/1y6qYYa_J3A

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