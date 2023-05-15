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喺香港最先發展嘅中上環，有一個全港現存最古老嘅公廁，呢個就係威靈頓街地下公廁，呢個公廁靜靜「匿埋」喺威靈頓街同大道中嘅交界，因為係地下公廁，唔認真去搵都可能留意唔到呀~

原來呢座公廁而家已經110年歷史，分分鐘年長過小編同你加埋呀~咁有歷史嘅公廁，而家係點樣樣？點解凈係得男廁？同原貌相比，又發生咗咩分別咩？等小編帶你參觀下啦！

影片網址：https://youtu.be/5M2mK139S5w

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