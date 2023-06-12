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2023-06-12

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

吾港吾知，今日港啲事！

 

好開心又同大家見面，我地港啲事主要係同大家介紹香港大事小事身邊事，文化娛樂同歷史。

 

今集，會帶大家去下呢個急速發展嘅新市鎮——將軍澳，將軍澳發展數十年，但係呢區經常引起疑雲，究竟係屬九龍，定係新界！？大家都眾說紛紜，究竟「九龍派」同「新界派」各持咩理據？你地又屬於邊一派呢？歡迎去影片留言分享下你嘅睇法！

 

 

影片網址：https://youtu.be/6NsonkfzbcA

 

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 更多內容：

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

https://youtu.be/XocK_CRIfn8

 

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

https://youtu.be/5M2mK139S5w

 

【2023兔年運程】九運經濟全面睇！九運適合咩行業？港九新界邊區買屋同租屋最好？口罩要戴到幾時？

https://youtu.be/-_L6fcVbtNQ 

 

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