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2023-07-10

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

九龍城寨係香港歷史上一個非常特別嘅地方。大家都知道，九龍城寨係一個「三不管」嘅圍城，但到底點解會變成咁？即刻去片睇下啦！

影片網址：https://youtu.be/_PaTbz_nRzY

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