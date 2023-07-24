吃喝玩樂

吾港吾知 - 吾港吾知

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-07-24

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

港古仔——呂法傳師傅上兩集分別同大家介紹過工作日常10大必備物品，同埋法科工作你問我答之後，今次呂師傅仲會同大家一齊睇返經典電影嘅神怪橋段，睇下呢啲橋段有幾真！

今集我地主要圍繞風水、玄學嘅內容！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？關於祖墳，點解多啲去拜山可以幫到自己？更多嘅問題，我地即刻去片~

註：風水玄學等並非經過科學計算，皆是信則有，不信則無，請大家科學理性看待。

 

 

影片網址：https://youtu.be/aPEBRASRGLE

  ─────────────

 更多內容： 

 

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！
https://youtu.be/9hR8SpUqb3M

 

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

https://youtu.be/XocK_CRIfn8

 

 【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

https://youtu.be/6NsonkfzbcA

 

【2023兔年運程】九運經濟全面睇！九運適合咩行業？港九新界邊區買屋同租屋最好？口罩要戴到幾時？

https://youtu.be/-_L6fcVbtNQ 

 ─────────────

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩財經及生活影片】
https://bit.ly/3lhKE89

─────────────

Follow us on:
etnet Youtube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89
etnet Facebook專頁 ► https://bit.ly/33AZQY6
DIVA Channel Facebook專頁 ► https://bit.ly/3noK0ay
etnet Chill Facebook專頁 ► https://bit.ly/2SrUFmV
etnet Instagram ► https://bit.ly/33RtNTI
DIVA Channel Instagram ► https://bit.ly/2F3hJoL
etnet.chill Instagram ► https://bit.ly/3OqTTB7

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

更多吾港吾知文章
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
雙幣交易
大國博弈
More
Share