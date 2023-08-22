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臨近鬼節，指定動作一定係聽鬼故！北角係香港最早期發展的地區之一，有好多非常經典嘅都市傳說同鬼故。 今集港古仔請來知名音樂人因葵、法科師傅呂法傳聯手，帶我哋一齊行勻北角，進入一段令人毛骨悚然嘅探險旅程！無論你係對靈異現象感興趣，定係喜歡冒險、探索未知，呢條片都一定唔可以錯過！準備好同我哋一齊揭開北角嘅神秘面紗，探索呢個充滿靈異魅力嘅城市角落未呢？即刻去片！

影片網址：https://youtu.be/rSHUo3b9A24

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更多內容：

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

► https://youtu.be/aPEBRASRGLE

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

► https://youtu.be/9hR8SpUqb3M

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

► https://youtu.be/XocK_CRIfn8

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

► https://youtu.be/6NsonkfzbcA

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