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吾港吾知，今日港啲事。今次我地會帶大家去沙田，講下沙田事，睇睇沙田公屋靚樓。

大家可能都知，70年代香港開始發展新市鎮，而沙田就係當中嘅第一批。但可能唔講唔知，其實沙田嘅第一條公屋邨就係瀝源邨，咁點解會用呢個名？瀝源係咩意思？瀝源邨仲有咩咁威，出咗《賭神》同《小時候》等等經典電影電視劇？

跟我地入去瀝源邨，你會知道更多沙田呢區嘅更多冷知識，即刻睇片！

影片網址：https://youtu.be/KSJlNUHW2Hw

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