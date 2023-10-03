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2023-10-03

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

因葵。
這個名字或許不常聽見，但他的作品你絕對熟悉。

「紅色的跑車是誘惑遊戲；唇膏的色彩性感帶著痛悲。」
「牛肉加蔥花，要烏冬嗎？照燒Ｄ雞柳又試吓。」
「I wanna fly! I wanna cry! 愈去隱藏，愈要破壞；如我愉快，完美狀態；才令你存敵意破壞。」

葵叔創作了許多經典作品，例如《紅色跑車》、《香港料理》、《明治朱古力橡皮糖》、《插曲》、《戒男》等等。由於長期與《太極》樂隊合作，他被譽為樂隊的專屬填詞人。

葵叔的大多數作品都充滿了「樂與怒」，這或許與他的個性有關，他似乎更擅長這種獨特的風格。然而，作為一位填詞人，他難免需要創作一些「主流」作品，在主流填詞界中生存並保留個人風格並非易事。葵叔是如何在這種商業化的模式中找到自己的定位？當初又為何會退出幕前？即刻去片！

 

 

影片網址： https://youtu.be/OqI12z6ewJE

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 更多內容：

 

知名音樂人因葵帶你北角靈異遊竟意外捕捉詭異女聲！？

 https://youtu.be/rSHUo3b9A24

 

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https://youtu.be/aPEBRASRGLE

 

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https://youtu.be/smne49bh61I

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