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我家私房菜 - 韋太

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2022-07-13

周末DIY甜品｜啖啖紫薯蓉！「紫薯糯米糍」香甜煙韌！製作時如何令粉糰不黏手？

#識食 #食譜 #甜品 #粉糰 #紫薯 #紫薯糯米糍 #DIY

　　經常聽朋友說DIY糯米糍很難，因為蒸完的糯米粉糰非常黏手，不知如何操作是好。今期就教大家做紫薯糯米糍，表面沾上的不是熟糯米粉或粘米粉，而是日本人喜歡用的片栗粉 （馬鈴薯澱粉），或採用台灣出品的「太白粉」。自製紫薯餡可以控制甜度，而且紫薯含豐富花青素，花青素是一種很強的抗氧化劑，有助於消除體內自由基，對心血管健康也有幫助。大家平日只吃芒果或花生口味？不妨試下包紫薯啦！

 

紫薯糯米糍

 

 

製作時間︰ 30分鐘

 

份量︰ 8 粒

 

糯米糍材料︰ 

 

 

糯米粉         45 克

澄麵 （小麥粉）10 克

砂糖           20 克

清水           90 毫升

 

皮面材料︰     片栗粉    適量

 

紫薯餡材料︰

 

 

紫薯（肉）     150 克

砂糖         15 克

 

做法 :

 

　　1.    紫薯去皮切薄片，加入1湯匙清水，隔熱水蒸15分鐘。

 

 

　　2.    蒸完趁熱用叉子壓成蓉，加入砂糖拌勻，放涼一會，改放入雪櫃冷凍30分鐘。

 

 

　　3.    糯米粉、澄麵及砂糖放入大碗內，加入清水拌勻至沒有粉粒， 放入已掃油的蒸碟上，大火蒸10分鐘至熟。

 

 

　　4.    蒸熟的粉糰放涼一會，放入雪櫃冰格冷凍5分鐘，然後用膠刮將麵糰反轉，再冷凍5分鐘，再用保鮮紙包好，放入雪櫃冷藏30-60分鐘。

 

 

　　5.    紫薯餡平均分成8份。

 

 

　　6. 粉糰平均分成8份，每份粉糰抽起拉入成圓形。先沾上片栗粉，包入一粒餡料收口，再沾上片栗粉，即成。

 

 

小貼士 : 

 

1.    粉糰放入雪櫃冷凍，可以使表面不會太黏手，較容易包。

2.    帶上膠手套較容易操作。

 

 

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