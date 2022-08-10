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我家私房菜 - 韋太

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2022-08-10

夏天補一補！女生恩物「茶樹菇姬松茸鵪鶉響螺湯」，香甜、滋陰、養顏

#識食 #食譜 #湯水 #煲湯 #自家煮 #夏日湯水 #滋陰湯水

　　今期韋太教大家煲一滋陰湯水！一般夏天都會煲去濕湯水或是冬瓜湯，大家可能覺得奇怪，為甚麼夏天要飲滋補湯水，不會令身體發熱嗎？在夏天，大家經常流汗，令身體大量流失水份，如果飲太多去濕湯水，會影響人體陰陽平衡失調。其實，一年四季都可以按照個人身體狀況或天氣來煲湯水飲用。我這次就用了具滋陰作用的海味來煲湯，大家平日可預先買些海味放在家，隨時都可以煲！

 

茶樹菇姬松茸鵪鶉響螺湯

 

 

烹煮時間︰2小時

分量︰4人

 

材料︰

 

 

鵪鶉     2隻

瘦肉     150 克

乾響螺   2 個

乾瑤柱   4 粒

茶樹菇   20 克

姬松茸   10 克

日月魚   20 克

北芪     20 克

黨參     20 克

茨實     20 克

杞子     10 克

薑片     3片

清水     3500 毫升

 

調味︰鹽  少許

 

材料︰

 

　　1. 鵪鶉去除內臟及沖洗乾淨。

 

　　2. 將鵪鶉及瘦肉放入滾水內，煮6-8分鐘去除肉類表面污垢，沖水，瀝乾。

 

 

　　3. 茶樹菇及姬松茸浸至軟身，瀝水。

 

 

　　4. 乾響螺、乾瑤柱及日月魚用清水浸至軟身或浸一晚。其他材料略沖洗。

 

　　5. 將清水加入煲內，加入所有材料煲滾，轉中慢火煲2小時，加入適量鹽調味，即成。

 

 

小貼士︰

 

-浸響螺及瑤柱的清水不用倒走，可加入鍋內代替部分清水。

-此湯水有助滋陰養顏及提升身體扺抗能力。

 

 

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