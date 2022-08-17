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在街市買新鮮扇貝價錢都不便宜，所以有時會在喜慶節日才吃海鮮。某天逛日式超市，見到有大大隻急凍去殼扇貝正做特價，心想不用花時間處理，又可以多蒸幾隻，於是買回家當作一道家常菜！雖然是急凍扇貝，但只要調味得好，蒸出來一樣美味，而且預先買定放雪櫃，隨時想吃就可以煮，超級方便，大家不妨買包試試！

蒜蓉粉絲蒸扇貝

烹煮時間︰10分鐘

分量︰2-3人

材料︰

無殼急凍日本扇貝 6粒

粉絲 1小札

蒜蓉 3湯匙

蔥粒 1湯匙

粉絲調味料︰

雞粉 1／2 茶匙

鮮露 2 茶匙

麻油 1茶匙

做法︰

1. 粉絲用清水浸至軟身，放入滾水內煮1分鐘，盛起。

2. 急凍扇貝先除去內臟，群邊可加入少許鹽及生粉擦淨，沖洗，瀝乾。

3. 燒熱鑊落2-3湯匙油，將一半蒜蓉加入，用中火炸至金黃色，蒜油留用。

4. 粉絲加入調味料拌勻鋪在蒸碟上，放上扇貝及生熟蒜，可再加少許鮮露在扇貝，大火蒸7分鐘。

5. 葱粒撒在扇貝上，熱滾蒜油或熟油倒在葱粒上，即成。

小貼士︰

急凍扇貝有分雌雄，扇貝旁橙色及白色是扇貝生殖器官，不宜食用。







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