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鹹蝦燦假日煮場 - John Rocha 鹹蝦燦

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2022-09-29

假日大顯身手創意！韓國 x 英國Fusion「韓式牧羊批」：甘香薯蓉內藏安東燉雞，惹味到暈！如何做出香滑薯蓉？

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　　學生年代的我，總喜歡在周末坐火車到倫敦逛一逛，還未開始賺錢的我當然要玩得貼地一點，找一些好食又飽肚的東西吃，而Shepherd’s Pie （英式牧羊批）就是一個給了我很多回憶的食物。今天我會和大家重新演繹這個菜式，加入韓式元素，做一個大Fusion，就是這個「韓式牧羊批」！

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

　　韓國安東燉雞是一道非常入屋的菜式，其做法就如外國人常常會吃的Stew （燉菜）。今次我將牧羊批和安東燉雞兩者拼在一起，味道非常吸引，每一口都可以回味從前的快樂回憶，心中想重遊舊地的感覺，又開始按捺不住了！

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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