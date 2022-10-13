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大家每次去澳門，十居其九都會吃不同葡國菜，如炭燒沙甸魚、葡國雞、馬介休、咖喱炒蟹等，今天我會為大家介紹傳統澳葡菜「非洲雞」！非洲雞主要兩種做法：一個較乾身，另一個則用炆煮方式做，較為多汁；我的做法屬後者，這個更是我的家傳食譜！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

非洲雞是很多人到澳門必點的澳葡菜式。此菜式起源於澳門，大約在四十年代，澳門有一名葡國商人從非洲帶回了當地辣椒「piri piri」，並交予一名廚師Angelo ，Angelo 就用了此辣椒，再加入椰汁和花生醬，做出了澳門獨有的非洲雞菜式！這個菜式的亮點，必定是又香又濃的醬汁，超好下飯，大家記得做出來嘗嘗！

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