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鹹蝦燦假日煮場 - John Rocha 鹹蝦燦

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2022-11-24

召喚海鮮控！大堆頭「葡式海鮮鍋」！酸咪咪、勁鮮味！零失敗全靠一種食材？

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　　每當說起葡萄牙菜，必定少不了燒乳豬、海鮮類的菜式。海鮮人人都愛吃，今天我將會教大家自製葡萄牙的招牌海鮮鍋，跟著我的方法，新手都做到！

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

 

　　這是葡萄牙式的傳統海鮮鍋 「Caldeirada 」。每次做這菜式時，我都會走到市場買不同的海鮮食材，然後把所有的材料放在一個鍋中烹煮，一大鍋端在枱中間，再配合烘得熱騰騰的麵包來伴吃，快樂和幸福的感覺就是這樣的簡單！這個菜式亦是我在料理班中非常受歡迎，每次同學上堂的反應都是「嘩嘩嘩」 ！這菜式的零失敗秘缺就是用上新鮮的蜆，這樣對能帶出鮮味，大家喜歡的話更可以加入薯仔，亦是葡萄牙的做法之一。

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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