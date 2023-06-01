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很多朋友去過葡萄牙後也會問我：「John Sir，為甚麼那邊沒有葡國雞吃？」當然沒有！因為葡國雞其實是一道澳葡菜！既然大家有興趣，那麼我今天我教大家做一個我的家傳食譜，超過一百年歷史的葡國雞吧！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

這道菜的原名是「Macanese Chicken」，因為這一切都是從澳門開始！我在上文也提到，葡萄牙其實並沒有葡國雞，像葡國雞這樣的烹調方式亦很少在傳統葡萄牙菜中出現。每個中葡家庭都有自己的秘方去製作葡國雞，而成長在澳葡家庭的我，慣用椰奶、咖喱粉等令菜餚味道更濃郁。今天這個家傳食譜是我嫲嫲（avo）的祖母傳給她，然後再傳到我媽媽手上，為了紀念嫲嫲，我將這道家傳葡國雞稱為「Avo Chicken」，中文名便是嫲嫲葡國雞。

下頁睇詳細食譜！







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