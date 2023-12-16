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聖誕節是我最喜愛的一個節日，而在家中開Party 都應該是很多朋友的節目。吞拿魚醬釀蛋白做法簡單，除了蛋白，也可以配在水餅 （Water cracker ) 、青瓜片又或是做成三文治Finger sandwich。菠蘿腸仔是大家的集體回憶，而港式燴意粉則是我們經常都會在「茶記」會嘗到的味道，我將兩者拼合起來，這個Mix & Match 絕對可以令你的賓客有一個快樂的Surprise 。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

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