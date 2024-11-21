澳門文旅新地標率先睇——保利美高梅博物館首展 「圓明園四獸首」來了

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朋友遊澳門，除歎酒店、嘗美食，都會要求我帶他們來一趟文化深度遊，走遍大街小巷，打卡特色建築及歴史城區外，參觀博物館看展覽亦是必選項目。不說不知，在澳門這座小城，大大小小的博物館及展覽廳，竟達四十多間。

最近，澳門又多一個文旅新地標——剛於本月開幕的「保利美高梅博物館」，坐落於澳門美高梅二樓，面積近2,000平方米，按國家一級文物展示標準建造，上星期我便率先感受了一次全感官的藝術文化體驗。

開館首展是 「藍色飄帶——探索神秘海域 邂逅絲路遺珍」 ，要知道在明朝晚期至清朝中前期，澳門是中外貿易最便捷的中轉站，當時以澳門為結點的貿易航線便有三條：澳門——日本、澳門——馬尼拉——美洲、澳門——果阿——歐洲，今次以「海上絲綢之路」為主題的展覽設在澳門，可說別具意義。

展館前廳採多媒體裝置，穹頂圖案為代表澳門的蓮花，LED投影展示海上絲路的發展。

博物館以非遺工藝柱為標誌，採斗拱為頂，飾以精緻的景泰藍工藝。

既然展覽是「邂逅絲路遺珍」，絲綢自然亦是重要的一環，其中有這幅雲錦《絲路華章》卷軸。

甫走進展館正廳，即看到大型LED屏幕的多媒體藝術裝置，以投影動畫展示海上絲路在中國不同年代的發展；當中分為季風、文脈、交織以及聯結4大主題，展出共184組、228件珍貴文物館藏及當代藝術珍品，當中近30件更為國家一級文物。

之所以說是全感觀看展，除大型光影裝置外，部分重點藏品更可透過OLED互動技術，藉屏幕觸控，了解展品的詳細資料，包括源起、出處、製作、甚至紋樣（花紋及圖樣），提供多角度的展品觀賞體驗。

透過OLED屏幕觸控，可對展品有更深的了解。

博物館於不同區域鑲嵌了12款共24個，來自絲路之路沿線國家傳統文化的圖騰紋飾，圖代表國家為西班牙。

要說「海上絲綢之路」的主題，中國數百年前以來在這出口最多的，自是瓷器，故海上絲路亦被稱為「海上陶瓷之路」；在「海絲沉船」這部分，便藉文物訴說海上貿易的昔日景象，見證水下封存的古老歷史。當中除欣賞到當時遠銷海外、現今重新回購的藏品，還有由沉船打撈出水的海撈瓷，部分展品更可見因常年受海水浸泡，形成難以去除的石灰質或鐵質凝結附著物。

元代青花鳳穿花卉紋玉壺春瓶，瓶上難以去除的附著物清晰可見。

由香港保利藝術中心借出的「唐三彩文官俑」，為盛唐之作，以黃、綠、啡三色為主，高逾一米，為重點藏品之一。

唐代銅鎏金香盒，兩半鏤空囊體中的特別結構，運用航空上的陀螺儀原理，無論如何握持香盒，內置的香鉢仍能保持平衡狀態，確保香料不外洩。

宋代青貼塑枕，是南海出水文物中極為罕見。

清廣彩開光波斯文人物花卉紋碗。

另一吸引我的，是12幅由南海博物館借出的清代通草畫藏品，作畫的材質並非一般畫紙，而是選特別的造紙技術，以一種名為通草的灌木，取雪白的莖髓，直接切成薄片，製成特別的紙材，採西洋水彩的畫風，畫的卻是中式素材，中西融合又一體現。今次展出的雖已是百年前的作品，卻仍保持畫色亮麗；據講當時採用的是十九世紀產自法國的一種水彩顏料，現今再出產的水彩已難以達致原作的效果了。

在特別的通草紙上進行彩繪的通草畫展品，題材以中式元素為主。

造船技術的演進，使人類逐步走向大海，拉開大航海時代文明的序幕。

出自中國當代藝術家吳高鐘，名為「漂流瓶——100年」的裝置，製作時曾公開邀請所有人撰寫信件，表達對未來海上絲路的展望與期許。內藏的5千封信將於一百年後，即2123年打開。

展覽的必看亮點，自是「圓明園四獸首」，包括牛首、虎首、猴首及豬首的銅像真品，展箱後方更配合大型LED裝置，幻變出北京圓明園海晏堂及噴泉的光影虛擬背景，大有讓四獸首重返當年舊地的意味。但想一睹這幾件國寶真品，就要在明年一月之前到來参觀了，因為在這之後，由保利博物館借出的 4 件獸首真品，將需歸還並轉到其他地方巡展了。

重點展出項目自是「圓明園四獸首」，想看真品務必在明年一月之前來啊。

觀看展覽需於網上預約，再到澳門美高梅專櫃取票入場。

展覽Info ：

藍色飄帶———探索神秘海域 邂逅絲路遺珍

地址：澳門美高梅2樓「保利美高梅博物館」

日期：即日至2025年9月

時段：星期一至星期四 11:00 日AM– 19:00PM

星期五 11:00 AM– 21:00PM

星期六、日及公眾假期 10:00 AM– 20:00PM

入場：免費

查詢或預約：電話 : （853）8802 8888

電子郵件 : museum@mgm.mo

導賞服務：下午3時– 廣東話

下午5時– 普通話

*其他語言或時段可另行安排，需提前至少兩天預約







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