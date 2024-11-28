澳門三盞燈人龍小食店 尋地道糕點老味道，必食鹹蛋黃紅豆艾糰

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位於澳門三盞燈區開業廿多年，最早賣的就只有簡單的白糖糕和黃糖糕，光顧的，不少都是多年的老顧客。原來，店主陳小姐的母親以前是做傳統糕點的，自己便是從中學得的手藝。

一件幾塊錢的糕點，食材也就簡單的白糖、黃糖、芝麻、紅豆之類，卻賣了廿多年仍顧客不斷，經常長龍不絕，靠的是手工製作的認真，以及揀選食材的用心。

一件幾塊錢的糕點，食材也就簡單的白糖、黃糖、芝麻、紅豆之類，卻賣了廿多年仍顧客不斷，經常長龍不絕，靠的是手工製作的認真，以及揀選食材的用心。

人龍不斷的發記小食，經常擠滿幫襯的街坊。

位於澳門三盞燈區開業廿多年，最早賣的就只有簡單的白糖糕和黃糖糕，光顧的，不少都是多年的老顧客。原來，店主陳小姐的母親以前是做傳統糕點的，自己便是從中學得的手藝。

她說：「我們賣的傳統糕點都是祖傳做法；當中手藝，以前都是傳男不傳女的，到了媽咪這一代，男的很多都寧願外出打工，因自己喜歡吃，就學了下來。」幸好如此，讓如此樸實的美味得以傳承。

小小的店舖，賣的只是簡樸的豆腐花和傳統糕點，卻吸引了一班街坊廿多年以來的支持。

在多款糕點中，我最愛的是鹹蛋黃紅豆艾糰，鹹香的蛋黃，配上微甜的紅豆蓉，夾在軟糯的艾草外皮之中，味道出奇地夾。「小店最初，賣的就是簡單的豆花、白糖糕與黃糖糕之類，後來因自己喜歡吃艾草餅，又覺得純艾草的味道有點單調，於是在當中加入了芝麻蓉，以及紅豆沙加鹹蛋黃兩款餡料，最初都是送親朋好友的，朋友吃過都說特別，就開始在店內出售。」

必食艾草糰子，新鮮艾草用攪拌機打爛，加入蕃薯粉抄熟做成外皮，攤凍後包入陷料；有紅豆咸蛋黃（右）及芝麻茸（左）兩種選擇。一盒十個澳門幣45元、單個澳門幣5元

除了特別的艾糰，小店的白糖糕，亦是我所吃過的，味道實屬上佳，全沒一般白糖糕常有的酸味。她說：「別小看一件簡單的白糖糕，除了祖傳製法，選料和製法都很重要；白糖糕講究清爽，除選用泰國香米外，時間掌控上必須恰到好處，不能過火，否則便會有微酸。黃糖糕則講究Q彈，採用東北大米，配以靚黃糖，蒸嘅時間都好重要，過長的話蒸出來的糕會變得硬實，差少少工夫都唔得㗎。」

黃糖糕採用東北大米，配以靚黃糖，口應Q彈。每件澳門幣6元。

發記的白糖糕入口清爽，不會帶有微酸，每件澳門幣6元。

真材實料的紅豆糕，足料可見粒粒紅豆之餘，紅豆煲得剛剛好唔會硬實。每件澳門幣6元當真抵食夾大件，難怪長期有街坊支持。

就連豆腐花，發記都有不少新口味，好像打卡度甚高的紫薯、南瓜，還有其他渣渣、珍珠、西米、涼粉以及芝麻糊豆腐花等選擇，紫薯和南瓜都是新鮮打磨，食材均以天然健康為主；陳小姐笑說：「我都問過醫生朋友㗎，好像豆腐花清熱、芝麻糊清腸胃、渣渣就適合女士月經後調理一下。」

因為陳小姐甚喜歡豆腐花，亦因此研發了多種口味，更有冷熱可選。

芝麻糊豆腐花，才賣澳門幣15元，非常超值。

非常受歡迎紫薯豆腐花，是小紅書上的熱門打卡之選，澳門幣15元。

南瓜豆腐花，非常香滑，更可自選甜度，澳門幣15元。

發記的純磨豆漿，大的才賣澳門幣10元，在旅遊區一瓶礦泉水也得這個價錢。純豆漿選用的是加拿大靚黃豆，以5：5的兌水比例，豆香味濃；芝麻黑豆漿則七成芝麻、三成黑豆，芝麻必須磨得夠細滑，才夠香濃。

發記的豆漿也有純豆漿、黑豆漿、芝麻黑豆漿及紫米豆漿4種口味。

陳小姐直言食店的工作時間雖長，但因賣的是自己喜歡的出品，收穫了滿滿的成就感。

小店生意經常長龍不絕忙不過來，有沒有想過擴大營業，或加入外賣平台出售呢？「不會啦！加入外送平台的抽成太高，幾蚊雞嘅糕點便得提高定價，反正手工的東西不能做多，我寧願賣平一點給街坊，賣完就算。好多老街坊幫襯咗我十多年，每天來買十元八塊的，便是一個簡單的早餐或下午茶。」

手工的東西都是體力活，陳小姐表示，最初開店的時候人手不多，工時之長每天最少14小時，手、肩都挨出職業病。「老實講，做了廿多年，周身骨痛就梗有㗎啦，期間都有諗過想放棄的，不如舒舒服服打份工，卻又不捨一班經常光顧聊天的街坊，以及跟了自己十多年、有如家人一般的夥計伙記；加上小小食店賣的都是自己喜歡的出品，想到當中無法取代的滿足與成就感，便又堅持了下來。」

Info ：

發記小食

地址：澳門連勝馬路74號 B

電話：853-63992208

營業時間： 8:00am-7:30pm







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