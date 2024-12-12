澳門十月初五街喜臨門麵家 傳承一個甲子的味道

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來澳門玩的朋友，總會找麵家吃上一碗地道雲吞麵；我自小在澳門長大，家裏孩子多，能到麵家是極奢侈的，都是自家豉油豬油撈麵，到後來家裏經濟環境較好，老媽最喜歡買的，便是喜臨門的魚蓉麵。

小時候外公的唐餅店開在十月初五街，創業於1958年的喜臨門麵家，便在同一街道上，專注製麵66年，其出品的瑤柱蝦子麵，是我最常買給香港朋友的地道手信。

位於十月初五街的喜臨門麵家，已在這屹立了66年。

甫走進店內，一個個裝滿亁麵的玻璃樽，是現時也只在老店才能一見的景象。

喜臨門出品的麵種類不少，由基本的鹼水麵、全蛋麵、蝦子麵、魚蓉麵、瑤柱麵，到味道層次更豐富的瑤柱蝦子麵、雞湯魚蓉麵及菠菜雞湯麵等等。已接手麵家多年的梁小姐話：「其實我阿爸幾十年前做麵嗰陣，已有好多不同的麵種，只是當時環境消費能力唔高，我哋都是做街坊生意，一般都是買價錢較實惠的鹼水麵及全蛋麵為主；而家生活環境好咗，要求高咗，才多咗人買瑤柱麵或瑤柱蝦子麵。」

雞湯魚蓉麵是以鮮魚湯及鮮雞湯開麵糰，店內的出品不含防腐及添加劑。每斤澳門幣50元。

梁生話菠菜麵亦是熱賣之選，不會有蔬菜的草青味。每斤澳門幣50元。

瑤柱蝦子麵是我的首選，亦是店內熱賣出品，同時有瑤柱的香及蝦子的鮮。每斤澳門幣72元。

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