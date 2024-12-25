澳門聖誕打卡位速睇：必影LV夢幻旋轉木馬、聖誕市集免費坐小火車

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聖誕及元旦假期遊澳門有咩玩？除了無數咁多巨型聖誕樹任影，路氹酒店區都有不少特別活動，好像新濠影匯就有溜冰場可以玩，永利皇宮就必定要打卡LV旋轉木馬，又或者到澳門市區塔石廣場行下聖誕市集，免費坐一下閃亮小火車和旋轉木馬，而且上述大部分裝置和活動均延續至元旦之後；另外，記得聖誕節25號當晚9點，在澳門旅遊塔對出海面更有精彩的回歸煙花表演，只有15分鐘，別錯過了啊！

1.永利皇宮LV 旋轉木馬

聖誕節到澳門，一定要到永利皇宮的 Louis Vuitton 打個卡，因為全球限定只有5座的「路易威登夢幻旋轉木馬」，已經進駐這兒。整座旋轉木馬以五彩動物為靈感，當中自然少不了 LV 標誌性的圖案設計，加上色彩繽紛的元素和閃亮的光影，當真非常夢幻。

想免費坐上這座旋轉木馬，需在永利皇宮消費滿指定金額，又或持有指定會籍，但其實只是在旁拍照留影，亦聖誕氣氛滿滿。

Info ：

LV 旋轉木馬

位置：永利皇宮南門

日期：即日至2025年2 月9 日

時間：10:00AM-11:50PM （最後一班）

備註：永利澳門及永利皇宮，單日消費滿 5 千元；又或持有永利會、主席會及鑽石臻享的會籍，可獲路易威登夢幻旋轉木馬門券兩張

全球只有5 座的「路易威登夢幻旋轉木馬」，除了巴黎、東京、上海和杭州，在澳門也可坐到了。

色彩繽紛的動物造型加上 LV 的標誌性圖案，打卡必到。

在通往旋轉木馬途中，遇上這 LV寶箱，原來內藏自拍機，消費滿指定金額除可免費坐旋轉木馬，同時亦可免費入內自拍留影。

其實 Louis Vuitton的櫥窗亦滿有旋轉木馬元素，非常好拍。

2.新濠影匯冰Fun嘉年華

今個聖誕，新濠影匯除了有冬日市集以及「閃耀聖誕樹」、「企鵝雪山」、「Let It Snow雪境橋」等裝置，在這裏你可以打卡8米高的聖誕樹、可愛的企鵝和薑餅人、感受浪漫的漂雪場景；最吸引的，當然是首設的「夢幻溜冰場」免費體驗，配合場內的燈光和音樂，更添聖誕的歡樂氣氛，留意每1小時一節，每節遊玩時間為40分。

想再浪漫一點，來坐摩天輪吧！12月25日當天，只要穿著聖誕衣飾即可免費乘坐8字摩天輪「影滙之星」，來一趟半空賞星之旅。

Info ：

冰 Fun 嘉年華夢幻溜冰場

位置：新濠影匯時代廣場

日期：即日至2025年1月5日（ 逢星期四休息，2024年12月26日及2025年1月2日特別開放）

時間：1:00PM-9:00PM （最後排隊時間為8:00PM）

備註：注册成為「新濠風尚」會員；或上載「冰FUN嘉年華」活動照片到社交媒體，並標記兩個或以上的指定主題標籤，即可於溜冰場入口免費換領溜冰場入場券一張。名額有限，額滿即止。

8字摩天輪「影滙之星」

日期：12月25日

時間：2:00PM-5:00PM

備註：適用於標準車廂

新濠影匯的「冰 Fun 嘉年華」，有不少免費體驗。

溜冰場內可愛的雪人及薑餅人滿布，等著和大家打卡。

可於新濠影匯免費玩的「夢幻溜冰場」。

超巨型的8米高的聖誕樹。

聖誕 節12月25日當天，只要身穿聖誕圖案的衣飾，即可免費乘坐「影滙之星」摩天輪。

3.塔石聖誕市集

在澳門市區的塔石廣場，亦有一年一度的聖誕市集，雖然當中參與的店舖不多，但仍然吸引不少人來打卡，全因這裏有不少大型免費遊樂設施，頭號目標是先來一趟閃亮聖誕小火車之旅，圍繞廣場的聖誕小屋走一圈，然後再坐上閃爆的旋轉木馬瘋狂打卡，有小朋友的，仲可以玩埋吹氣滑梯滑遊樂場，肯定盡興而歸。

Info ：

塔石廣場

日期：即日至2025年1 月1 日

時間：2:00PM-11:00PM （12月24日、25日及31日的開放時間延至晚上12時）

塔石廣場的聖誕市集將開放至明年的1 月1 日，大家要把握機會了。

閃爆的旋轉木馬，最啱瘋狂打卡。

要有聖誕氣氛，坐上這架小火車自是首選。

有小朋友的，記得要玩埋巨型吹氣滑梯。

是次市集有廿多個聖誕禮品及小食檔，打卡之餘可順帶爆買。

其他澳門節日打卡位速睇：

澳門議事亭前地及周邊的郵政局及市政廳，都是每年聖誕打卡必到景點。

澳門美高梅位於天幕廣場超美的聖誕裝置，建議到二樓拍攝，可拍出美美的全景。

澳門新濠天地的聖誕帶來粉色聖誕樹與巨型馴鹿，甫到達入口處便忍不住和閃亮的馴鹿打卡。

澳門威尼斯人的聖誕樹可以話是每年的熱選，旁邊的扶手梯更是網紅打卡位。

澳門葡京人為大家帶來一個甜甜的聖誕，位於H853娛樂廠藍色的聖誕樹上，全是巨型的小熊軟糖和甜甜圈；酒店大堂閃金的聖誕樹，則掛滿金色的巨型小熊軟糖和雪糕。







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