新春澳門遊必到 媽閣片塘區一站玩晒：市集．食堂．看展．問卜

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農曆新年澳門最旺的地方除了大三巴，應該就是媽閣區了！除大年初一凌晨，大家都聚集媽閣廟上頭柱香外，新春期間到來祈福的善信更是絡繹不絕；美高梅便在媽閣片糖區準備了「Barra 年年好市集」活動，包括周末文創市集、國家一級博物館恭王府博物館年畫展、日本插畫家村上信理 Shinri Murakami 插畫展等等，就連過年期間最擔心的搵食問題，大鐵棚食堂亦照顧周到。

一）潮創年畫拓印DIY

自古以來，中國人在春節期間都有貼年畫的習俗，當中題材包羅萬有，由門神、灶神，到各種節慶及戲曲，是獨特的民間藝術。今次恭王府博物館年畫展，除可欣賞到 22 幅珍貴的年畫藏品外，還有非常好玩的年畫DIY體驗，將傳統年畫的拓印製作概念，二次創作成充滿潮流感的作品。

每幅年畫均需以 3 層模板，逐層添加顏料，再逐一疊印在紙上，鮮艷的色彩；之後更備有祝福語句以供印在年畫上，春節氣氛滿滿。

Info

地址：澳門原媽閣屠場舊址

日期：即日至 2 月 25 日

時間：12:00nn-08:00pm

恭王府博物館年畫展，是認識傳統中國文化的好機會。

共22 幅年畫藏品，現於澳門也可欣賞得到。

色彩亮麗的中國年畫，便是以這些模板逐層拓印出來。

年畫拓印DIY，簡單易上手。

到訪當天，巧遇美高梅品牌策劃高級副總裁廖頴琦，剛完成拓印年畫的她表示，希望藉展覽將這傳統民間藝術傳承下去。拓印工作坊特選了鮮艷的顏料，強烈色彩的對比帶出潮流感，雖是傳統的工藝，卻不會有過時之感。

二）村上信理的療愈狗狗

美高梅與本地文創品牌 Bookand 攜手，邀請到日本插畫家村上信理 Shinri Murakami ，首次來澳舉辦個人插畫展。對於村上信理大家可能認識不深，其治愈系的作品充滿童趣，在日本極具人氣，除在當地舉辦無數展覽外，更不時與品牌crossover ，去年日本UNIQLO便曾以其插畫推出聯乘系列，可見受歡迎程度。

今次村上信理除帶來他的療愈狗狗藝術作品「Shinri Doggy」，更與Bookand合作推出期間限定精品及Pop-up cafe ，喜歡繪本插畫的朋友不容錯過。

Info

地址：澳門原媽閣屠場舊址

日期：即日至 3月 23日

時間：12:00nn-08:00pm

村上信理上星期帶領本澳學生共同創作壁畫。

村上信理的作品充滿童趣，非常療愈。

與Bookand合作的期間限定店，精品不少。

活動期間還有Pop-up cafe，逛累了可來杯咖啡唞一下。

三）期間限定周末市集

留意！這是只餘今個周末的文創市集啊！市集匯聚 35 間本地及內地中小企創意品牌，由古著、文創、手工藝及寵物用品等應有盡有。遊走場中，突被ZAWOOD 「宅木果欄」的 Asalato樂器聲所吸引，這種西非的傳統樂器，由一條繩子串連兩顆非洲植物——鼻煙盒樹的果實組成，透過手部的前後擺動令球體碰撞，演奏出節奏感而獨特的聲音。雖說 Asalato樂器源於西非，但在日本早已發揚光大，大家不妨來感受一下這療愈之聲。

Info

地址：澳門原媽閣屠場舊址

日期：1 月 31- 2 月 2 日

時間：12:00nn-08:00pm

市集有不少古著店，值得花點心思逛逛。

沿自西非的樂器Asalato，所奏出的聲音非常療愈。

澳門木工品牌ZAWOOD 「宅木果欄」，鑽研Asalato已有十年。

四）《cAI™️占卜屋》求靈籤

在海事工房 1 號的當代知名藝術家蔡國強《cAI：靈魂掃描》展覽，除可欣賞到 cAI™️生成的自述，以及「火藥畫家 cAI™️」的首次「畫展」外，更可於《cAI™️占卜屋》請「占卜師 cAI™️」為你問卜。

「cAI」其實是「蔡」的普通話拼音，他認為姓氏中的AI英文字，代表自己在冥冥中和 AI 有所相連的；展覽中的AI 有 3 個身份，包括火藥畫家、煙花大師，以及占卜師。

占卜屋的互動裝置，只需在沙池上寫上年、月、日（不一定是出生日期），由一雙機械臂控制的靈貓占卜師，便會據當日的氣場和大數據開始占卜，很快便可得出籤文，幫助我們探索看不見的世界。

Info

地址：媽閣塘片區 ─ 海事工房 1 號

日期：即日至6 月 1 日

時間：星期一至星期五 12:00nn-7:00pm、星期六、日及公眾假期 11:00am-8:00pm

位於海事工房 1 號的當代知名藝術家蔡國強《cAI：靈魂掃描》展。

以澳門蓮花為題的創作。

透過短片介紹，可以一窺火藥大師製作期間的震撼場面。

由一雙機械臂控制下的靈貓占卜師，神情興動態均非常像真。

占卜得出得籤文，可惜我當天得了一張「凶」籤。

五）揭秘《澳門 2049》」特展

由張藝謀執導的美高梅劇院駐場秀《澳門 2049》，大家看過沒有？未的話不妨先來參觀張藝謀導演工作室──揭秘《澳門 2049》特展，展覽重現了張藝謀工作室場景，讓大家在導演的創作空間，窺探幕後花絮及設計草圖，當中更展示了演出的創作理念和精彩片段。

特展以「合」為策展概念，銳意廣邀社會各界一同了解導演如何聯合全球創意人才，融合多維藝術視角，使《澳門 2049》誕生於多元文化共存的澳門，更突顯媽閣塘片區中西文化交融的魅力。

Info

地址：媽閣塘片區 ─ 海事工房 2 號

日期：即日至2月 16 日

時間：星期一至星期五 12:00nn-07:00pm、星期六、日及公眾假期 12:00 nn-09:00pm

位於海事工房 2 號的揭秘《澳門 2049》」特展。

在導演的創作空間，可一窺幕後製作花絮及草圖。

展覽空間尚有部分張藝謀執導的電影海報供觀賞。

六）大鐵棚食堂開餐

農曆新年在澳門搵食是一大難題，特別是大年初一至初三，除了酒店的餐飲，其他食肆和小店均可能休店；媽閣塘片區的船排舊址，新打造成《大鐵棚食堂》，當中以快餐車的形式經營，就連二層的台式餐車也有，置身上層對著海景用餐，非常chill～食店雖然選擇不算多，只有8 間餐飲商戶，但由街頭小食、本土特色糖水，到台式古早美食都有，當然少不了澳門街必食豬骨煲和羊腩煲。

雖然官方的營業時間，是中午12時至凌晨12時，但我去過兩三次，目測營業時間不一，按個別商戶而定。

Info

地址：媽閣塘片區——大鐵棚

日期：全年無休

時間：個別營業時間按商戶而定

全新打造的《大鐵棚食堂》。

阿志麵家的羊腩煲，冬天食完成個人都暖笠笠。

澳門特色街頭小食，渠蓋夾餅。

好好食堂的台式小吃，老闆居台十年，自然夠地道。







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